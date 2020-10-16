Плата за загрязнение

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danilov 16 Октября 2020 в 19:13:41
В целом, в этом году запланированные платежи за эмиссии в окружающую среду составили 976 млн. тенге. За 9 месяцев взыскан платеж на сумму 642 млн. тенге. Годовой план выполнен на 65%.
За прошедшие 9 месяцев в управление для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду представлено 568 заявочных материалов. Из них по 464 заявкам выданы разрешения на эмиссии в окружающую среду, отозваны 108 заявок. Срок исполнения десяти заявок еще не истек. Поэтому эти материалы находятся на рассмотрении.
Кроме того, управлением регулярно проводятся общественные слушания при проведении государственной экологической экспертизы. Это способствует укреплению обратной связи управления с общественностью и реабилитации экологической ситуации. За 9 месяцев текущего года проведено 14 общественных слушаний, по ним составлены соответствующие протоколы.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 16.10.2020 в 21:32:53 # 765011
Травят нас, а лечат их
Царство отмывания бабла и стройка понтов. Ни ценностей, ни чести, ни правды. Жалкое зрелище я вам скажу