В Шымкенте женщина пыталась продать собственного ребенка за миллион тенге

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danilov 20 Октября 2020 в 15:24:20
Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, женщина, 1993 года рождения, была задержана 11 января 2020 года при продаже своего несовершеннолетнего ребенка за 1 000 000 тенге.
Подозреваемая была помещена под домашний арест. 20 марта 2020 года дело было направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в своих действиях.
27 сентября Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Шымкента признал ее виновной по пункту 12 части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РК (Торговля несовершеннолетними) и приговорил к шести годам лишения свободы.
https://www.kt.kz/rus/crime/v_shymkente_zhenschina_pytalas_prodat_sobstvennogo_rebenka_1377906518.html
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Цитата: звукач от 20.10.2020 10:16:24прагматичный подход к делу
Тупость зашкаливает.... продать человека,теоретически это конечно возможно - но нужно знать каналы и проверенных покупателей.А так обычный человек пытается продать свое дитя.... вот оно средневековье и вернулось,осталось узаконить только продажу детей и алага в Казахстан 2030
Тупость зашкаливает.... продать человека,теоретически это конечно возможно - но нужно знать каналы и проверенных покупателей.А так обычный человек пытается продать свое дитя.... вот оно средневековье и вернулось,осталось узаконить только продажу детей и алага в Казахстан 2030