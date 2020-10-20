В Шымкенте женщина пыталась продать собственного ребенка за миллион тенге

Тупость зашкаливает.... продать человека,теоретически это конечно возможно - но нужно знать каналы и проверенных покупателей.А так обычный человек пытается продать свое дитя.... вот оно средневековье и вернулось,осталось узаконить только продажу детей и алага в Казахстан 2030