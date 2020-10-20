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Шымкент
В Шымкенте женщина пыталась продать собственного ребенка за миллион тенге
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danilov 20 Октября 2020 в 15:24:20
Шымкент. 20 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте женщина пыталась продать собственного ребенка за миллион тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, женщина, 1993 года рождения, была задержана 11 января 2020 года при продаже своего несовершеннолетнего ребенка за 1 000 000 тенге.

Подозреваемая была помещена под домашний арест. 20 марта 2020 года дело было направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в своих действиях.

27 сентября Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Шымкента признал ее виновной по пункту 12 части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РК (Торговля несовершеннолетними) и приговорил к шести годам лишения свободы.

https://www.kt.kz/rus/crime/v_shymkente_zhenschina_pytalas_prodat_sobstvennogo_rebenka_1377906518.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 20.10.2020 в 15:28:14   # 765140
И теперь, мы, типа власть, будем содержать ее ребенка и ее. А как иначе? Ведь они часть народа.
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  Даун 20.10.2020 в 16:13:03   # 765148
Интересно НДС в т.ч.
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  звукач 20.10.2020 в 16:16:24   # 765149
Тупость зашкаливает.... продать человека,теоретически это конечно возможно - но нужно знать каналы и проверенных покупателей.А так обычный человек пытается продать свое дитя.... вот оно средневековье и вернулось,осталось узаконить только продажу детей и алага в Казахстан 2030
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  Zoggyla 20.10.2020 в 16:22:01   # 765151
Цитата: звукач от 20.10.2020 10:16:24
Тупость зашкаливает.... продать человека,теоретически это конечно возможно - но нужно знать каналы и проверенных покупателей.А так обычный человек пытается продать свое дитя.... вот оно средневековье и вернулось,осталось узаконить только продажу детей и алага в Казахстан 2030
прагматичный подход к делу
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