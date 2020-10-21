 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Шымкентский судья обиделся на коллег
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Октября 2020 в 18:53:59
Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев обиделся на коллег за то, что они не лайкают и не поддерживают его публикации.



Поддержим судью лайками и репостами https://m.facebook.com/profile.php?id=100014589193959
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 21.10.2020 в 19:49:30   # 765242
Значит не уважают коллеги.
Как маленький мальчик обиделся.
А ещё судья. Судьбы людей вершит.
поощрить | покарать
  Ал 21.10.2020 в 20:06:02   # 765245
Quote:
...
Портал Baigenews.kz в свою очередь отмечает, что судью пост поддержали многие пользователи соцсети. Судьи, адвокаты в комментариях написали Абинуру Карабаеву, что читают его посты и попросили его не обижаться на коллег.
Позже на странице судьи действительно появились комментарии в поддержку.


Elitar.kz также отмечает, что посты Карабаева "действительно заслуживали внимания". В качестве примера приводится его высказывание, посвященное суду присяжных.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkentskiy-sudya-obidelsya-na-kolleg-iz-za-laykov-smi-417694/

поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 21.10.2020 в 20:09:28   # 765246
М-да-а-а...
поощрить (1) | покарать
  Ал 21.10.2020 в 20:15:28   # 765248
поощрить (1) | покарать
  Ал 21.10.2020 в 20:17:24   # 765249

поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 21.10.2020 в 20:23:19   # 765252
Клинические расстройства с непредсказуемым финалом.
поощрить (1) | покарать
  старик 21.10.2020 в 20:45:16   # 765261
Quote:
Значит не уважают коллеги.
Ну может и уважают, но пост считают недостойным лайка. Я например лайкну пост неуважаемого мною человека, если он (пост) созвучен с моим убеждением и мнением.
поощрить | покарать
  Денис222 21.10.2020 в 21:12:42   # 765272
Пох
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь