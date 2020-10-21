Шымкентский судья обиделся на коллег

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danilov 21 Октября 2020 в 18:53:59
Поддержим судью лайками и репостами https://m.facebook.com/profile.php?id=100014589193959
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как маленький мальчик обиделся.
А ещё судья. Судьбы людей вершит.
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Портал Baigenews.kz в свою очередь отмечает, что судью пост поддержали многие пользователи соцсети. Судьи, адвокаты в комментариях написали Абинуру Карабаеву, что читают его посты и попросили его не обижаться на коллег.
Позже на странице судьи действительно появились комментарии в поддержку.
Elitar.kz также отмечает, что посты Карабаева "действительно заслуживали внимания". В качестве примера приводится его высказывание, посвященное суду присяжных.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkentskiy-sudya-obidelsya-na-kolleg-iz-za-laykov-smi-417694/
Портал Baigenews.kz в свою очередь отмечает, что судью пост поддержали многие пользователи соцсети. Судьи, адвокаты в комментариях написали Абинуру Карабаеву, что читают его посты и попросили его не обижаться на коллег.
Позже на странице судьи действительно появились комментарии в поддержку.
Elitar.kz также отмечает, что посты Карабаева "действительно заслуживали внимания". В качестве примера приводится его высказывание, посвященное суду присяжных.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkentskiy-sudya-obidelsya-na-kolleg-iz-za-laykov-smi-417694/
Значит не уважают коллеги.Ну может и уважают, но пост считают недостойным лайка. Я например лайкну пост неуважаемого мною человека, если он (пост) созвучен с моим убеждением и мнением.