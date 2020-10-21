Шымкентский судья обиделся на коллег

...Портал Baigenews.kz в свою очередь отмечает, что судью пост поддержали многие пользователи соцсети. Судьи, адвокаты в комментариях написали Абинуру Карабаеву, что читают его посты и попросили его не обижаться на коллег.Позже на странице судьи действительно появились комментарии в поддержку.Elitar.kz также отмечает, что посты Карабаева "действительно заслуживали внимания". В качестве примера приводится его высказывание, посвященное суду присяжных.