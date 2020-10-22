В "Tolem" объяснили конфуз со своим логотипом

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danilov 22 Октября 2020 в 13:22:36
"В мавзолее свастика считается законченной, а у нас она нарисована как незаконченная. В первую очередь, когда мы разрабатывали этот логотип в 2019 году, мы ориентировались на штрихкод, в котором есть четыре буквы Т, которые подразумевают название системы. Создавали этот логотип мы сами, несколько сотрудников нашей компании. Каждый из них предлагал свои идеи, и после обсуждений мы выбрали этот вариант. Мы сейчас пока выясняем, кто именно предложил данный вариант", - сообщил глава компании Сержан Акылбаев.
"Других вариантов или эскизов с того времени у нас не сохранилось. Но мы будем наблюдать за реакцией жителей Шымкента и других регионов. Если нужно, то, конечно, поменяем логотип. Пока он у нас установлен на платежных терминалах в автобусах. На карточки мы его не наносили. Все расходы, связанные с этим или другими процессами, ложатся на плечи нашей компании. Никаких затрат акимат на это не нес и не несет. Тем не менее замена логотипа не будет такой затратной для нас", - добавил директор.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто нахрен знаком с орнаментом мавзолея который расположен где то у «черта на рогах» ???
А вот с фашистской свастикой знакомы СОТНИ МИЛЛИОНОВ людей на всей планете и на подсознательном уровне готовы разглядеть ее в самых разных интерпретациях.
Рукожопые дебилы блядь
Подозреваю что сознательно сделали так. Сначала заплатили за разработку и внедрение этой мерзости, а через месяц типа «под давлением общественности» все исправили и спиздили в пять раз больше на разработке и внедрении новых каракулей
Цитата: Денис222 от 22.10.2020 10:10:34
Нахуй вечно, что то плагиатить...придумайте наконец-то что-то своё, что совсем тупые? Тупые, и поэтому какая нах свастика!)) Они после тысячи коментов загуглили...
Нахуй вечно, что то плагиатить...придумайте наконец-то что-то своё, что совсем тупые? Тупые, и поэтому какая нах свастика!)) Они после тысячи коментов загуглили...
Причём спиздили из трёх разных источников, а это уже говорит о том, что всё делали сознательно и надеялись, что прокатит. То есть всё-таки действительно долбоёбы.
Цитата: КЕДЫ от 22.10.2020 11:03:26
ребятка извините повторюсь, а что за движуха в лисьем овраге? залили фундамент неслабый под какой то памятник. слух был, что японцы памятник ставят? никто не в курсе?
ребятка извините повторюсь, а что за движуха в лисьем овраге? залили фундамент неслабый под какой то памятник. слух был, что японцы памятник ставят? никто не в курсе?
Там как бы есть мемориальный комплекс - жертвам политических репрессий и той хана на костях .Ну а че норм чисто бизнес.