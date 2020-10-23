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Еще одну улицу перекрыли в Шымкенте
lado 23 Октября 2020 в 13:01:53
В Шымкенте по заказу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента ведется ремонт улицы У. Жанибекова, оборудуется тротуар.
По этой причине 22-25 октября текущего года улица У.Жанибекова (между улицами Д.Еримбетова и С.Байтерекова) будет перекрыта, транспортное движение приостановлено.
Этот бешанный трактарист уде достал реально. Че за прикол улицы перекрывать в одном месте.
Жаль, что нет бешенного композитора.
вот почему везде сразу ведутся работы, немогли это делать ночью или все бригады за один день? - А всё это потому что ПОТАМУШТА...
А точно с 22 по 25 будет перекрыта? После Янги-Шахара в указанные сроки наших чиновников уже не верится.