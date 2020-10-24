Конфликт вокруг Международного аэропорта Шымкента. Хроника событий

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danilov 24 Октября 2020 в 10:23:08
Краткая хроника
Аэропорт основан 28 марта 1932 года (сельскохозяйственная авиабаза), перебазирован в 1947 году. В 1968 году открыты регулярные рейсы в Москву и Алматы, в 1970 году – во все областные центры Казахстана.
В 2007 году реконструирована взлетно-посадочная полоса для возможности принимать воздушные суда любых типов.
В 2008 году из республиканского бюджета на постройку нового аэровокзала было выделено 6,2 млрд тенге. Проектная пропускная способность терминала – 400 пассажиров в час, его площадь – 5,4 тыс. кв. м.
В 2018 году передан из республиканской собственности в коммунальную собственность города. В тот же год протоколом совещания под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева за №18-01-7.14 правительству и акиму Шымкента поручено обеспечить реализацию значимого для региона инфраструктурного проекта – "Строительство нового современного терминала аэропорта Шымкента". В сентябре того же года подписан меморандум с авиакомпанией SCAT о взаимном сотрудничестве авиаперевозчика и акимата города в реализации проекта "Строительство нового пассажирского терминала Шымкент", подразумевающий передачу аэропортового комплекса в доверительное управление инвестора, осуществляющего застройку.
В 2020 году затраты частного инвестора на строительство нового терминала составили 5 млрд тенге. Строительство продолжается.
Вместе с тем в сентябре были возобновлены работы по передаче аэропорта в доверительное управление с правом выкупа методом аукциона. Последние торги не состоялись из-за недостаточного числа участников. Стартовая стоимость составляла 5,2 млрд тенге. Гарантированный взнос был равен 785,1 млн тенге.
В связи с этим авиакомпания SCAT подала в суд.
Приватизация, модернизация и снова приватизация
В январе 2020 года правительство планировало исключитьМеждународный аэропорт Шымкента из списка объектов, подлежащих приватизации. Причиной стала передача объекта в коммунальную собственность.
Между тем авиакомпания SCAT продолжила строительство гавани несмотря на пандемию, ударившую по финансовым возможностям авиакомпании (убытки в марте-апреле составили 6 млрд тенге). Согласно планам частного инвестора, у нового терминала появится способность одновременно обслуживать 2 тыс. пассажиров и 16 воздушных судов. Пассажиропоток увеличится с 800 тыс. до 3,5 млн пассажиров в год.
Компания уже успела освоить 5 млрд. тенге на строительно-монтажных работах. До конца года объем финансирования возрастет до 10 млрд. тенге.
В свою очередь акимат Шымкента выполняет обязательства по строительству подъездных путей, привокзальнойплощали и подведению коммуникаций. В результате в проекте затронуты средства инвестора и государства.
Тем временем в сентябре правительство приняло решение все-таки выставить аэропорт на приватизацию. Согласно планам, 100%-ную долю аэропорта планируют передать в доверительное управление с правом выкупа через аукционные торги.
Помимо земли и зданий аэропорта, новый управляющий получит доступ к более чем 80 автотранспортным средствам, среди которых три автомобиля марки Toyota Corolla, два Toyota Land Cruises 200, один LandRover Discovery и другие.
Согласно условиям, новый управляющий должен будет сохранить профиль деятельности объекта, вложить в него не менее 6 млрд тенге инвестиций. Данная сумма должна быть направлена на реконструкцию терминала и обновление спецтехники и оборудования.
Помимо этого, новый хозяин должен увеличить объем оказываемых услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта. А также не только сохранить рабочие места, но и создать дополнительные пять. А с 2021 года ежегодная чистая прибыль воздушной гавани не должна быть ниже 150 млн тенге.
Критика и несостоявшийся аукцион
В авиакомпании "Эйр Астана" поставили под вопрос прозрачность проведения тендера. В организации обратили внимание на то, что информация о торгах была публично размещена 18 сентября 2020 года, а торги были назначены на 8 октября.
"Прием заявок заканчивается уже 8 октября. Процедура проведения тендера вызывает сомнения в его прозрачности. Он организован в сжатые сроки, не позволяющие всем желающим принять в нем участие. Столь короткие сроки не только отсекают других потенциальных инвесторов от участия, но и ставят под сомнение перспективы развития одного из ключевы аэропортов страны. Увеличение срока приема заявок приведет к большему количеству участников и получению максимальной цены от продажи стратегического объекта в пользу государства", – отметили в "Эйр Астане".
В свою очередь в SCAT посчитали нецелесообразным выставление аэропорта на торги.
"Продажа аэропорта рушит программу развития аэропортового комплекса," – отмечают в авиакомпании.
В авиакомпании напомнили, что с акиматом мегаполиса подписан меморандум, подразумевающий дальнейшую передачу комплекса в доверительное управление инвестора.
"Мы предложили собственный проект создания и развития аэропорта Шымкент, выступая в роли генерального инвестора проекта. Подписав меморандум, компания без промедлений приступила к реализации утверждённых панов, которые, наряду с терминалом включают в себя строительство ряда стратегически-значимых объектов: возведение авиационного ангара, крупнейшей авиационно-технической базы, современного цеха кейтеринга, отеля для пассажиров, современного тренажерного комплекса и Авиационного учебного центра", – перечислили в SCAT.
В связи с этим в организации назвали бессмысленным непредоставление преимущественного права управления основному инвестору.
Тем временем 8 октября 2020 года торги по воздушной гавани в рамках приватизации не состоялись из-за того, что поступила всего лишь одна заявка на участие в тендере, а их должно быть не менее двух. Аукцион назначен на 3 ноября 2020 года.
Судебные разбирательства
Между тем авиакомпанияSCAT сообщила о том, что подала гражданский иск в Специализированный межрайонный экономический суд в Шымкенте.
Претензия включает в себя требование признать незаконными тендерные условия к торгу и отменить их. Заявление принято в производство.
Закон предусматривает запрет на выполнение каких-либо действий в отношении объекта торга. При таких обстоятельствах проведение аукциона должны были проистановить.
"Информация была разъяснена ответчикам Специализированным межрайонным судом 7 октября 2020 года. Несмотря на наличие законодательных обоснований для приостановки торгов, тендер был проведен. Кроме того, в связи с тем, что первые торги были признаны несостоявшимися, акимат Шымкента вновь назначил торги на этот же объект на 3 ноября 2020 года. Из этого следует, что ответчиками грубейшим и вопиющем образом игнорируются положения действующего законодательства в части п.1 ст.48, п.4 ст. 65 Закона от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК "О правовых актах", – отметили в SCAT.
В авиакомпании добавили, что данные действия должны быть пресечены со стороны суда.
А что насчет модернизации?
Комментируя, LS в авиакомпании отметили, что, несмотря на споры вокруг проекта, "заморозка" или приостановка строительства не планируется.
В организации напомнили, что на работы уже направлено 5 млрд тенге и до конца года будет освоено 10 млрд тенге. Общий объем инвестиций по дополнительным проектам может составить около 40 млрд тенге с учетом строительства второй взлетно-посадочной полосы и других объектов.
Что касается аукциона, в SCAT пояснили, что в связи со значительными затратами на модернизацию, авиакомпания не планирует направлять дополнительные немалые средства на выкуп объекта, на который имеет приоритетное право.
"Кроме того, непонятно, как могут осуществлять эффективную работу два управленца, работающие, фактически, на одной территории и выполняющие схожие задачи", – заметили в организации.
В SCAT отметили, что юридические службы компании продолжают сопровождение искового заявления и досудебного разбирательства.
"Главное, что необходимо понять: на одной чаше весов единовременная выгода от продажи, на второй – многократно возросшие постоянно поступающие дивиденды в регион, полученные благодаря созданию комплекса объектов на базе аэропорта.Результатом реализации всей утвержденной программы SCAT, станет развитие въездного туризма, увеличение инвестиций в регион, рост пассажиропотоков и объемов перевезенных грузов, обширный прирост налоговых отчислений и создание более 3 тыс. рабочих мест для казахстанцев", – заключили в авиакомпании.
https://lsm.kz/skat-aeroport-shymkent
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 24.10.2020 в 11:31:06 # 765478
Мудачье колхозное
К чему это я, Чимкентский аэродром достался нахаляву. Все есть: удобное расположение, почти круглодично ясное небо и погода миллион на миллион, ж.д подьезды, нефтеперегонный завод недалеко, где можно было керосин делать. Можно такой международный хаб сделать, на транзите зарабатывать.
Продайте его Скату, так хозяин русский дядька, хозяйственный!!!
alpha_portal 24.10.2020 в 14:51:49 # 765481
Ну заберите нефтеперегонный еще у Аитайцев и его просрите!
Одна гниль! Ни одного здравого и достойного мужика понимающего слово честь и достоинство и гордость за родную землю! Обвешаются флагами и кричат о патриотизме! А где эти патриоты, когда родину как липу обдирают? Где эти патриоты когда бездарные псевдоучителя дают на лапу чтобы сесть на теплое место и учить непонятно чему и непонятно как новое поколение мздаимцев не знающих ничего кроме как сесть повыше и повыгоднее и доить эту систему.
Все бестолку. Пропадает Казахстан и утопает в бесчинстве псевдоуправленцев!
Я бы их всех к стенке..
Цитата: Маке0912 от 24.10.2020 09:44:33
Топ менеджеры решают.
Я бы их всех к стенке..
Топ менеджеры решают.
Я бы их всех к стенке..
Так это родственники все. Никакой родни не останется.