Тринадцать вагонов сошли с рельсов и опрокинулись в Шымкенте

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danilov 24 Октября 2020 в 17:22:56
Вагоны были пустые. Из-за ЧП задерживается движение пяти пассажирских и десяти грузовых поездов.
"В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействованы 200 работников АО "КТЖ", три единицы восстановительных поездов со станции Шымкента, Арысь и Тараза. На месте происшествия работают шесть сотрудников ДЧС, четыре единицы техники, 10 сотрудников ЛОВД станции Шымкент", – сообщил Талгат Уали.
Он отметил, что к 13.00 24 октября планируют освободить один путь для движения поездов.
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