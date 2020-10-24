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Шымкент
Тринадцать вагонов сошли с рельсов и опрокинулись в Шымкенте
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danilov 24 Октября 2020 в 17:22:56
В Шымкенте ночью 24 октября тринадцать вагонов сошли с рельсов и опрокинулись, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Вагоны были пустые. Из-за ЧП задерживается движение пяти пассажирских и десяти грузовых поездов.

"В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействованы 200 работников АО "КТЖ", три единицы восстановительных поездов со станции Шымкента, Арысь и Тараза. На месте происшествия работают шесть сотрудников ДЧС, четыре единицы техники, 10 сотрудников ЛОВД станции Шымкент", – сообщил Талгат Уали.

Он отметил, что к 13.00 24 октября планируют освободить один путь для движения поездов.







Комментарии, по рейтингу, по дате
  кинат 24.10.2020 в 19:01:21   # 765486
Ищу контейнер 40т и 20т подещевке. Случайно ни кто не продает!?
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  старик 24.10.2020 в 20:52:54   # 765490
Причина, виновные? Стрелочник?
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  Ал 24.10.2020 в 21:13:31   # 765493
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  Pole13 24.10.2020 в 22:52:30   # 765496
Бедные люди из плацкартов, немало они посидели в ж.д пробке
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