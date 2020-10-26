Шымкентские кардиохирурги впервые заменили сердечный клапан без вскрытия

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Октября 2020 в 16:50:44
82-летнему мужчине была сделана закрытая операция на сердце при участии заведующего отделением интервенционной кардиологии и радиологии Национального научного кардиохирургического центра Серика Алимбаева и заведующего лабораторией катетеризации Мусаева Абдурашита. Во время операции специалисты проникают в вены пациента через аппарат и хирургическим путем заменяют клапан сердца.
«Этот вид операции называется транскатетерной имплантацией аортального клапана. Операция выполняется на работающем сердце. То есть, сделано без искусственной вентиляции легких. Поэтому мы завершили основную часть операции - замены клапана за 20 секунд. У шымкентских врачей много возможностей. В кардиоцентре созданы необходимые условия для пациентов и специалистов», - сказал заведующий отделением интервенционной кардиологии и радиологии Национального научного кардиохирургического центра Серик Алимбаев.
82-летнему пациенту перенесшему операцию, диагностирован «стеноз аортального клапана». Кардиологи обычно, людям в возрасте, не рекомендуют операции на сердце. Однако на этот раз квалифицированные специалисты рискнули и заменили пожилому мужчине клапан сердца. Врачи говорят, что операция прошла успешно, гладко и через два-три дня пациент поправится.
Так, в результате данной операции по обмену опытом местные медицинские специалисты смогут самостоятельно проводить операции на сердечном клапане.
Стоит отметить, что данный вид операции предоставляется бесплатно каждому гражданину страны в рамках гарантированного объема медицинской помощи.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 26.10.2020 в 17:53:03 # 765608
обычно электродом через вены прижигают "очаги аритмии"