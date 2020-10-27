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Шымкент
Российский инвестор передумал выпускать в Шымкенте лекарства
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danilov 27 Октября 2020 в 10:52:32
В Шымкенте приостановлена реализация проекта по выпуску лекарств почти за 6 млрд тенге, сообщает портал LS.

Фармацевтический завод за 5,9 млрд тенге планировали запустить в индустриальной зоне «Тассай». Ожидалось, что строительные работы будут завершены в декабре 2019 года. Согласно информации, на текущий момент проект заморожен из-за отсутствия денег.

«Первоначально проект реализовывался совместно с российским инвестором. На текущий момент он отказался от дальнейшего участия. В связи с этим ведется поиск инвестора», – пояснили в акимате.

Вместе с тем отмечается, что строительство производственного здания завершено на 70%.

Ранее сообщалось, что мощность завода должна было составить 2 млрд таблеток и 300 млн капсул в год. Работой планировали обеспечить 50 человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 27.10.2020 в 11:10:26   # 765666
С нами никто не хочет иметь дел. Тому дай, этому дай...
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  Dimmon 27.10.2020 в 11:52:00   # 765667
Quote:
Тому дай, этому дай

вполне возможно, но это было всегда
с другой стороны зона Тассай все льготы, строительство завершено практически на 70%, инвестор отказался - следовательно ничего еще не вложил, получается отмыли бабки и вовремя "свернули"
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  13th 27.10.2020 в 12:03:16   # 765668
тот случай когда инвестор был в доле
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