Российский инвестор передумал выпускать в Шымкенте лекарства

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danilov 27 Октября 2020 в 10:52:32
Фармацевтический завод за 5,9 млрд тенге планировали запустить в индустриальной зоне «Тассай». Ожидалось, что строительные работы будут завершены в декабре 2019 года. Согласно информации, на текущий момент проект заморожен из-за отсутствия денег.
«Первоначально проект реализовывался совместно с российским инвестором. На текущий момент он отказался от дальнейшего участия. В связи с этим ведется поиск инвестора», – пояснили в акимате.
Вместе с тем отмечается, что строительство производственного здания завершено на 70%.
Ранее сообщалось, что мощность завода должна было составить 2 млрд таблеток и 300 млн капсул в год. Работой планировали обеспечить 50 человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 27.10.2020 в 11:10:26 # 765666
Тому дай, этому дай
вполне возможно, но это было всегда
с другой стороны зона Тассай все льготы, строительство завершено практически на 70%, инвестор отказался - следовательно ничего еще не вложил, получается отмыли бабки и вовремя "свернули"