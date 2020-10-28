В Шымкенте обнаружен подпольный цех по изготовлению алкоголя

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danilov 28 Октября 2020 в 10:50:34
В ходе проведения осмотра обнаружены и изъяты 6671 бутылок 18 различных наименований готовой алкогольной продукции с поддельными УКМ, 15 тонн спирта, 67 штук УКМ, насос для смешивания жидкости, 146 пустых коробок и 750 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 500 крышек и денежные средства в сумме 40 625 тенге.
Установлено, что готовая алкогольная продукция в последующем реализовалась в продуктовых магазинах города Шымкент.
По указанному факту начато досудебное расследование по ст.233 ч.2 УК РК.