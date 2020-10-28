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Шымкент
В Шымкенте обнаружен подпольный цех по изготовлению алкоголя
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danilov 28 Октября 2020 в 10:50:34
Сотрудниками ДЭР по городу Шымкент пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

В ходе проведения осмотра обнаружены и изъяты 6671 бутылок 18 различных наименований готовой алкогольной продукции с поддельными УКМ, 15 тонн спирта, 67 штук УКМ, насос для смешивания жидкости, 146 пустых коробок и 750 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 500 крышек и денежные средства в сумме 40 625 тенге.
Установлено, что готовая алкогольная продукция в последующем реализовалась в продуктовых магазинах города Шымкент.

По указанному факту начато досудебное расследование по ст.233 ч.2 УК РК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 28.10.2020 в 11:00:44   # 765731
А перечень алкоголя почему скрывают?
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