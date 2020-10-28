На Бадаме построят ГЭС

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danilov 28 Октября 2020 в 13:45:33
Планируется, что мощность малой гидроэлектростанции на канале «Бадам» составит 1 МВт. Это инновационная подводная станция с очень низким уровнем шума для городской среды. Производственная мощность в год 8,5 млн. КВт.
Стоимость проекта - 738 млн. тенге. То есть проведутся работы по закупке оборудования, строительству здании гидроэлектростанции, прокладке 1,5 км трубопроводов.
Кроме того, гидроэлектростанция будет оснащена современными инновационными технологиями. В частности, он будет работать по немецкой технологии DIVE. На строительстве новой станции будут задействовано 16 человек.
Пресс-служба акима города Шымкент
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