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Шымкент
5млн масок в мес. шьют в Шымкенте
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danilov 04 Ноября 2020 в 09:18:53
В Шымкенте в сутки производят 150 тысяч медицинских масок и около 200 тысяч перчаток.

ТОО «Bіzhon» - один из лучших предприятий в стране, которое шьет около 5 миллионов медицинских масок в месяц. Маски одноразовые, трехслойные.

А «Казмедпром» является первой медицинской компанией в Казахстане, которая производит все виды медицинских перчаток. Производственная площадка создана в 2016 году. Предприятие площадью 1,2 га расположено в индустриальной зоне «Онтустик». На сегодняшний день здесь выпускают 170-200 тысяч штук перчаток в день. Среди них стерильные, нестерильные, диагностические, натуральные и синтетические медицинские перчатки.

В компании работает 68 человек. В ближайшем времени планируется производство перчаток промышленного и бытового назначения.

Данные медицинские изделия продаются не только в Шымкенте, но и на рынках страны.

Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 04.11.2020 в 12:10:22   # 766164
Шьют для тех кто носит одну и туже маску с марта...
Говорят, что если в одной маске прожить как минимум две эпидемии, то ты бессмертный
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  старик 04.11.2020 в 19:15:37   # 766176
Я правда не искал целенаправленно, но из тех масок которые мы покупали нет ни одной хотя бы трехслойной, не говоря уж у четырехслойной. А по утверждению медиков двухслойные маски являются весьма слабой защитой. Сегодня на Крытом увидел маски улучшенного дизайна по 150, так они еще тоньше традиционных, в них второй слой чуть ли не из рыболовной сетки.
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  Сила 04.11.2020 в 23:42:06   # 766187
Блядь, как эти понты ебаные с масками, до того заебали, смотреть противно уже. как будто сука какая то новая мода блядь. там случайно в мире моды еще не демонстрировали эти ебаные памперсы ротовой полости?
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