Городской суд приостановил строительство рынка в Шымкенте

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Гость 05 Ноября 2020 в 15:36:12
Строительство началось в начале 2019 года. По его окончанию ожидается создание более 4000 рабочих мест на территории 85 тысяч квадратных метров. В новом проекте предусмотрено 600 парковочных мест, современные склады и холодильные зоны, хостел, восточная баня, бесплатная зона ремесленников. Строительство планируется завершить в 2023 году. Администрацией рынка были получены все разрешительные документы и стройка ведется согласно Генеральному плану Мегаполиса за собственные средства.
Но появлению новой достопримечательности города рады не все. Частный предприниматель, владеющий участком площадью 315 квадратных метров на территории Верхнего рынка, обратился с исковым заявлением в суд.
Не смотря на то, что рассмотрение дела еще не окончено, а инвестиции в проект оцениваются более, чем в 10 млрд тенге (и входит в 10 самых приоритетных проектов города), суд уже вынес запрет на продолжение строительства объекта более 85 тысяч квадратных метров, не смотря на то, что спорный участок занимает менее 1% общей площади строительства.
Как будет развиваться ситуация - покажет время.
Источник: Банк судебных актов Республики Казахстан https://office.sud.kz/courtActs/index.xhtml
Комментарии, по рейтингу, по дате
Может быть торговых мест, но никак не рабочих. Рабочих мест там будет 100. Это уборщики и персонал хозяина рынка.
А предпринимателя жаль. Как пить дать отнимут.