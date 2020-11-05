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Шымкент
Городской суд приостановил строительство рынка в Шымкенте
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Гость 05 Ноября 2020 в 15:36:12
Аль-Фарабийский районный суд Шымкента остановил строительство Центрального Верхнего рынка по жалобе частного предпринимателя.



Строительство началось в начале 2019 года. По его окончанию ожидается создание более 4000 рабочих мест на территории 85 тысяч квадратных метров. В новом проекте предусмотрено 600 парковочных мест, современные склады и холодильные зоны, хостел, восточная баня, бесплатная зона ремесленников. Строительство планируется завершить в 2023 году. Администрацией рынка были получены все разрешительные документы и стройка ведется согласно Генеральному плану Мегаполиса за собственные средства.

Но появлению новой достопримечательности города рады не все. Частный предприниматель, владеющий участком площадью 315 квадратных метров на территории Верхнего рынка, обратился с исковым заявлением в суд.

Не смотря на то, что рассмотрение дела еще не окончено, а инвестиции в проект оцениваются более, чем в 10 млрд тенге (и входит в 10 самых приоритетных проектов города), суд уже вынес запрет на продолжение строительства объекта более 85 тысяч квадратных метров, не смотря на то, что спорный участок занимает менее 1% общей площади строительства.

Как будет развиваться ситуация - покажет время.

Источник: Банк судебных актов Республики Казахстан https://office.sud.kz/courtActs/index.xhtml
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  Lokki 05.11.2020 в 21:50:44   # 766224
4000 рабочих мест...
Может быть торговых мест, но никак не рабочих. Рабочих мест там будет 100. Это уборщики и персонал хозяина рынка.
А предпринимателя жаль. Как пить дать отнимут.
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  koshkoed 05.11.2020 в 22:43:38   # 766225
4000 рабочих и 600 парковочных. Это получается для рабочих уже парковки не хватает, а клиентам куда машины ставить?
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