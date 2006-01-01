Как у сироты, родные дядьки пытаются отобрать наследство

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danilov 05 Ноября 2020 в 19:41:38
Вот уже два года у круглой сироты, родные дядьки пытаются отобрать наследство, оставленное ее матерью. Убеленные сединами мужики воюют с щупленькой девчушкой с того самого момента как умерла ее родная мать. Родственнички методично пытаются отжать у ребенка унаследованное ею имущество и всякий раз беспристрастная Фемида лупит их по носу. Однако детские миллионы не дают спокойно спать ловчилам и они изобретают все новые и новые лазейки, чтобы обобрать сироту. При живейшем участии шымкентских полицейских и прокуратуры они возбудили уголовное дело на опекуншу сироты. Женщину подозревают в мошенничестве и подделке документов. Сама же девочка пока по делу проходит свидетелем. Однако есть опасения, что стараниями своего дядюшки, местных коронеров и надзорников сирота станет подозреваемой в уголовщине. По крайней мере на днях следователь Енбекшинского ОП Шымкента вынес предписание о принудительном приводе ребенка и ее опекунши в участок.
Имена почти всех героев этой истории изменены, ведь мало кто из их большой узбекской родни знает эту тайну и горькая правда может стать причиной детской драмы. Для простоты изложения назовем сироту Дилярой, ее родную мать Наргиз. Имя дядюшки вообще опустим, во-первых чтобы не дать ему возможность затеять еще одну тяжбу, а во-вторых потому что он просто недостоин упоминания в приличном обществе.
Все началось в 2003 году, когда одинокая сорокалетняя дама, офицер полиции родила девочку. В узбекских семьях это до сих пор страшный грех. Братья Наргиз заявили, что не потерпят позора и потребовали, чтобы она избавилась от ребенка. Женщина хоть была самостоятельной и самодостаточно, пойти против семьи не смогла и отдала малышку своей двоюродной сестре. Обе кузины рассчитывали, что со временем страсти улягутся и мать с дочерью воссоединятся. Однако братья так и не примирились с данностью и кроха осталась жить в доме тети и дяди, считая что именно они и есть ее родители. Тем временем Наргиз уволилась из полиции и занялась бизнесом, причем успешно. Открыла пару-другую магазинов, купила несколько квартир, домов. Замуж она так и не вышла, а всю материнскую любовь вкладывала в Диляру. Девочка и предположить не могла, что тетя Наргиз, которая практически каждый день приезжала к ней в гости, баловала подарками, возила по паркам, кинотеатрам, магазинам и гостям, прописала в своей квартире, на самом деле ее родная мама. Более того Диляру нисколько не удивляло, что она носит не фамилию как она на тот момент полагала матери - Рано, а тетушки Наргиз.
В 2012 году Наргиз заболела. Чуя неладное,она в присутствии нотариуса написала расписку, что не возражает, если в случае смерти ее кузина - Рано с мужем удочерят Диляру. На словах же женщина потребовала, чтобы Рано сделала все, чтобы Диляра была счастлива. Собственно в этих клятвах не было нужды, ведь девочку любили все и Наргиз, и Рано, и вся ее семья. К счастью, тогда в 2012 году, болезнь отступила и нотариально заверенный документ сестры за ненадобностью положили под сукно. Однако летом 2018 года Наргиз скоропостижно скончалась и братья покойной резво принялись делить ее богатства. И если шубы, ковры и бриллианты можно было тихонечко разделить меж собой, то квартиры, дома и другую недвижимость переписать на себя было невозможно. Братья обратились к нотариусу, тут-то они и узнали, что у Наргиз есть наследница первой очереди и это Диляра, которая до сих пор является дочерью Наргиз, а значит имеет полное право на всё материнское наследство.Не желая делиться почти уже своим добром, один из дядюшек объявил сироте и Рано войну. Он обвинил их в подделке свидетельства о рождении Диляры, записи акта о ее рождении и других документов, удостоверяющих прямое родство девочки и Наргиз. Несчетное количество раз ребенка и ее опекуншу допрашивали полицейские, заставляли их писать объяснительные, подвергали унизительным процедурам осмотра. Был какой-то момент, когда опекунша была готова отступиться, но близкие подруги Наргиз напомнили ей клятвы, что она давала родной матери Диляры. Более того они объяснили Рано, что она по закону обязана блюсти интересы опекаемой и если она этого не сделает, то нарушит не только обет данный покойной, но и свои обязательства перед сиротой. Женщина вступила в схватку. Прошла через кучу судов, которые практически все до одного признали, полное право Диляры на наследство. Зато претензии дядюшки на имущество, оставшееся после смерти Наргиз, все суды признавали незаконными.
Однако дядю это нисколько не остановило и они продолжают гнуть свою линию. С помощью следователей Енбекшинского райотдела полиции г Шымкента и прокуратуры он вознамерился опротестовать сам факт родства Диляры с Наргиз и для этого потребовал провести экспертизу крови и ДНК. Между тем еще в апреле прошлого года следственный суд Шымкента и судебная коллегия отказала следователям в принудительном получении образцов крови и ДНК Диляры. Вот только это нисколько не остановило ни братьев, ни следователей, ни прокуроров. Проявляя завидное рвение, они делают все, чтобы обойти постановления следственного суда и судебной коллегии. Девочку и ее опекуншу постоянно вызывают на допросы, игнорируют право обеих на отказ от участия в этих процедурах. А на днях следователь Енбекшинского отдела полиции Джумабаев вынес постановление о принудительном приводе сироты и Рано в полицейский участок.
Вы понимаете, что происходит? Ребенка, который из-за мракобесия этой алчной семейки с самого младенчества был лишен права жить с родной матерью;ребенка который только в 15 лет узнал тайну своего рождения и перенес от этого сильнейший шок; ребенка, который потерял родную мать, сейчас стараниями дядюшки и тех, кто играет на их стороне, пытаются выставить мошенницей и изготовительницей поддельных документов. Женщина, которая всем сердцем приняла малышку с самого первого дня ее жизни; женщина, которая поклялась сделать все, чтобы защищать интересы девочки взятой под опеку;женщина, которая столько лет оберегала покой и счастье ребенка, обиженного судьбой и родней, сегодня превратилась в подозреваемую в тяжком уголовном преступлении. И все это лишь только потому, что здоровущие мужики, задыхаясь от жажды легкой наживы, решили переворошить белье своей усопшей сестры, отказывая ей в праве материнства. И все это лишь только потому, что в погоне за наследством сестры эти вояки во второй раз решили лишить ребенка родной матери, а следователи и прокуратура, заметьте, в противовес судебным решениям, их поддерживает.
Знаете, я ни разу не юрист, но многолетняя практика в медиа научила меня в подобных историях обращаться в первую очередь к законам. Я подняла Кодекс «О браке и семье» и там, в статье 51 черным по белому написано, что оспаривать записи родителей в книге записей актов о рождении ( а именно это сейчас пытаются сделать милый дядюшка Диляры и следователи с прокурорами) так вот оспаривать эти записи можно только в суде, но никак не в следственном органе. Более того оспаривать эти записи имеют право только фактические родители ребенка, сам ребенок по достижении совершеннолетия, либо опекуны или попечители ребенка. Всё! Больше никто! Ни дяди, ни тети, ни бабушки с дедушками, ни следователи, с прокурорами.
В связи с этим у меня вопрос. Если я, человек, далекий от юриспруденции, без особых усилий нашла эту норму закона, то неужели следователи с прокурорами за два года!!! что ведется следствие, не смогли этого сделать? Неужели многочисленные судебные решения и постановления в пользу сироты и ее опекунов не заставили людей с погонами задуматься над тем, насколько законны требования к ним охотников за чужим наследством?
Вот уже два года продолжается этот кошмар. Диляра и Рано уже на грани нервного срыва. За эти годы девочка пыталась наложить на себя руки, да много еще чего ужасного пришлось пережить ребенку и ее опекунам. В первом комментарии есть ссылка на мою прошлогоднюю статью об этой истории.
Сегодня Рано Бектаева, не найдя отклика, не говоря уже о понимании, ни у прокурора г. Шымкента Кожабаева М., ни у руководителя Управления полиции Шымкента Жумаханбетова Е., ни у руководителя управления образования г. Шымкента Ж. Тажиевой, обратилась с открытым письмом к Генеральному прокурору Казахстана Гизату Нурдаулетову, Министру МВД РК ЕрлануТургумбаеву и Уполномоченной по правам ребенка в РК Аружан Саин, чтобы они защитили несовершеннолетнюю сироту от произвола представителей власти и родственников, готовых ради наследства исковеркать жизнь ребенка и ее опекунов.
https://www.facebook.com/zaure.mir/posts/3477289232384840
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