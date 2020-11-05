В Шымкенте завершён ремонт улицы Адырбекова
danilov 05 Ноября 2020 в 19:44:25
Часть улицы Адырбекова города Шымкент - 800 метров отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент Ержан Жолдасов.
На реконструкцию общей протяженностью 3,6 км улиц из государственного бюджета выделено 1 млрд. 600 млн. тенге. На эти средства также проведутся работы по строительству тротуаров, бордюров и освещение.
Дорожно-ремонтные работы по улице Адырбекова начались 2 года назад. Однако из за неполадок между подрядными компаниями необходимые работы начались недавно. Соответственно, на 800 метрах между улицами Рыскулова и Жандосова проложили и сдали в эксплуатацию 2 слойный асфальт. В будущем с учетом требований дорожного ремонта проложат 3-й слой.
По мнению специалистов, остальные ремонтные работы на улице не заставят долго ждать. Поэтому у жителей нет причин для беспокойства.
Стоит отметить, что ТОО «Базис-К», которое сейчас проводит строительство дороги на этой улице, завершит ее в 2022 году.
Информационно-коммуникационный центр города Шымкент