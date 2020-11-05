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Шымкент
В Шымкенте завершён ремонт улицы Адырбекова
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danilov 05 Ноября 2020 в 19:44:25
Часть улицы Адырбекова города Шымкент - 800 метров отремонтирована и сдана в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент Ержан Жолдасов.

На реконструкцию общей протяженностью 3,6 км улиц из государственного бюджета выделено 1 млрд. 600 млн. тенге. На эти средства также проведутся работы по строительству тротуаров, бордюров и освещение.

Дорожно-ремонтные работы по улице Адырбекова начались 2 года назад. Однако из за неполадок между подрядными компаниями необходимые работы начались недавно. Соответственно, на 800 метрах между улицами Рыскулова и Жандосова проложили и сдали в эксплуатацию 2 слойный асфальт. В будущем с учетом требований дорожного ремонта проложат 3-й слой.

По мнению специалистов, остальные ремонтные работы на улице не заставят долго ждать. Поэтому у жителей нет причин для беспокойства.

Стоит отметить, что ТОО «Базис-К», которое сейчас проводит строительство дороги на этой улице, завершит ее в 2022 году.


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Информационно-коммуникационный центр города Шымкент
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  старик 05.11.2020 в 20:01:30   # 766219
Quote:
Дорожно-ремонтные работы по улице Адырбекова начались 2 года назад
И ... Quote:
Однако из за неполадок между подрядными компаниями необходимые работы начались недавно.
Истина где-то посередине.
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  Денис222 05.11.2020 в 20:32:54   # 766221
Египетская сила...а шо так быстро?)
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  Pole13 05.11.2020 в 21:12:55   # 766222
От Долорески до Тауке хана они капец асфальт налепили, местами кстати уже проваливается
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  Lokki 05.11.2020 в 21:45:47   # 766223
Пусть эти гондоны по казиева хотя бы просто проедутся и попробуют свернуть на любом перекрестке вглубь квартала. Там даже мерить с приборами ничего не придется. Там прежний асфальт был ровнее, с ямами, но ровнее чем новый. На повороте асфальт сняли а до этого места тупо не доложили. Вот и приходится каждый день через эти глубокие проплешины домой пробираться. А работы уже типа закончили, технику всю вывезли и судя по всему доделывать хрен кто будет.
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