В Шымкенте по жалобе жильцов остановлено строительство многоквартирного жилого дома

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danilov 06 Ноября 2020 в 11:52:07
Выяснилось, что у строительной компании «Комфорт building» нет, проходящей на данный момент экспертизу, проектно-сметной документации.
Кроме того, помимо положительного заключения экспертизы, застройщик должен был получить разрешение управления контроля и качества городской среды, уведомить данный госудаственный орган о начале работ, заключить договор на авторский и технический надзор.
Только после этого можно начинать строительство. Но оказалось, что ничего из вышеперечисленного строительная компания не выполнила.
В связи с этим, незаконное строительство было остановлено, а застройщик был оштрафован на 2 миллиона тенге.
Этот земельный участок застройщик приобрел путем обмена. По строительным нормам данный участок не соответствует возведению многоэтажного объекта. Так как необходимое расстояние для высотных зданий должно составлять не менее 50 метров.
Заместитель акима города Шымкент Маулен Айманбетов посетил строительную площадку и выслушал жалобы жителей. В результате, в соответствии с законодательством Республики Казахстан проведутся необходимые работы.
По желанию жителей здесь будет построен сквер или универсальная спортивная площадка.
Пресс-служба акима города Шымкент
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alpha_portal 06.11.2020 в 13:27:04 # 766246