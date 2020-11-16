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Шымкент
Шымкентский полицейский разрулил пробку после смены
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danilov 16 Ноября 2020 в 00:16:46
Видео про инспектора из Шымкента, который ехал на личном автомобиле после ночной смены домой и угодил в затор на перекрестке, где отключились светофоры

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  <АНДРЕЙ> 16.11.2020 в 01:56:16   # 766694
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  Практичный 16.11.2020 в 02:30:58   # 766695
Аплодирую стоя,на стареньком мерсе и ответственный. Вымирающий вид
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  Leksus 16.11.2020 в 06:25:48   # 766697
Зря жезлы у них забрали, в таких ситуациях с ним лучше для всех. Жесты, конечно , жесть, ПДД не пахнет, но плюс ему в Карму, красавец. Чего о водителях е скажешь. Если бы он не появился бы еще полчаса, до утра стояли бы.
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  KapitanNemo 16.11.2020 в 07:13:58   # 766698
Еркек!
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  satelinks 16.11.2020 в 09:20:05   # 766707
Давно пора в Шымкенте на всех больших перекрестах чертить желтую вафельную разметку и вешать камеру над этой разметкой.
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  GoodZone 16.11.2020 в 09:31:32   # 766708
Больше на рекламу ГИБДД похоже, чем на реальную жизнь. Да и съемка уж больно на постановочную похожа. Не берусь утверждать, что это случайность и он действительно ехал домой после смены - если так, то ему огромное спасибо. Хотя сам видел, как гаишники по Казыбек би заглохшую машину толкали. Жизнь многолика в своих проявлениях.
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  Lokki 16.11.2020 в 10:56:00   # 766710
Несколько раз наблюдал картину маслом на Казиева-Рыскулова. Не работает светофор, пробка страшная все лезут, многие по Казиева по встречке подьезжают к Рыскулова, бардак полнейший, и вот в тот момент когда я проезжаю, вернее сказать пробираюсь, скволь этот ад виду что ниже по Рыскулова от Казиева стоят менты и пресуют какого-то бедолагу на БМВ, и на бардак и не рабочий светофор им насрать. Точно так же несколько раз на перекрестке Момышулы-Республики при неработающем светофоре патрульные машины с сиренами и спец сигналами пробивались сквозь пробку, я думал они разруливать бардак спешат, ан нет, я слишком хорошо оних подумал, оба экипажа проехали мимо и умчались по своим неотложным делам. А все так и остались тошнить в пробке еще минут 20, пока я не проехал. Работа не волк, в лес не убежит. нахера стоять руками махать, проще же из машины в планшете пальцами стукнуть и пробить злостных нарушителей.
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  Epihot 16.11.2020 в 11:11:45   # 766711
Это точно Шымкент? В нескольких пабликах утверждали что это Астана, кто-то говорил, что дело в России происходит...
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  Ара горный 16.11.2020 в 12:45:16   # 766712
Цитата: Epihot от 16.11.2020 05:11:45
Это точно Шымкент? В нескольких пабликах утверждали что это Астана, кто-то говорил, что дело в России происходит...


Ага, Россия. Перекресток улиц Аргынбекова и Байтерекова. Это Воронеж!
Аргынбеков Уланбек в семидесятые годы возглавлял пассажирский трест. В перестройку был осужден, наряду с первым секретарем Воронежского обкома партии А. Аскаровым.
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  satelinks 16.11.2020 в 12:47:53   # 766713
Цитата: Epihot от 16.11.2020 05:11:45
Это точно Шымкент? В нескольких пабликах утверждали что это Астана, кто-то говорил, что дело в России происходит...


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