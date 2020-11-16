Шымкентский полицейский разрулил пробку после смены

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danilov 16 Ноября 2020 в 00:16:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 16.11.2020 в 02:30:58 # 766695
KapitanNemo 16.11.2020 в 07:13:58 # 766698
Ара горный 16.11.2020 в 12:45:16 # 766712
Цитата: Epihot от 16.11.2020 05:11:45
Это точно Шымкент? В нескольких пабликах утверждали что это Астана, кто-то говорил, что дело в России происходит...
Это точно Шымкент? В нескольких пабликах утверждали что это Астана, кто-то говорил, что дело в России происходит...
Ага, Россия. Перекресток улиц Аргынбекова и Байтерекова. Это Воронеж!
Аргынбеков Уланбек в семидесятые годы возглавлял пассажирский трест. В перестройку был осужден, наряду с первым секретарем Воронежского обкома партии А. Аскаровым.
Цитата: Epihot от 16.11.2020 05:11:45
Это точно Шымкент? В нескольких пабликах утверждали что это Астана, кто-то говорил, что дело в России происходит...
Это точно Шымкент? В нескольких пабликах утверждали что это Астана, кто-то говорил, что дело в России происходит...
Кушкек