Как помогали многодетным матерям в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Ноября 2020 в 11:52:06
Организатором данного собрания были:
Байкуранова Айгуль Сагиновна,
Егембердиева Гульчехра Набатаевна,
Жолбасханова Шолпан Маликовна,
Рамазанова Эльмира Турарбековна,
Саркулова Гульжан Рахимбердиевна,
Толеушова Назым Абдиманатовна,
Усетаева Индира Карымжановна
Акимат города Шымкента слушает каждого жителя и своевременно решает проблемы, в рамках закона, касающиеся социальных вопросов.
С собравшимися провели разъяснительную беседу Первый заместитель акима города Ш.Мукан и заместитель акима города Е.Билисбеков, а также руководители управлений и акимы районов города Шымкент в здании выставочного центра «Корме», расположенного рядом со зданием акимата. После этого собравшиеся разошлись.
Следует отметить, что данная категория граждан часто приходит в акимат в целях решения своих личных проблем. Так с начала текущего года в акимат города Шымкент по различным вопросам приходили 32 раз.
Несмотря на то, что вышеупомянутым активным женщинам были оказаны спонсорские и различные виды помощи со стороны государства (прилагается информация об оказанной помощи), их активность не снижается.
ИНФОРМАЦИЯ
об оказанной материальной и социальной помощи
1. Рамазанова Эльмира Турарбековна
Меры государственной поддержки:
- Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 505 200 тенге;
- Адресная социальная помощь:
1 квартал - 3 798 тенге,
2 квартал - 3 987 тенге,
3 квартал - 186 777 тенге,
4 квартал - 194 340 тенге.
- от Партии «Nur Otan» из фонда «BIRGEMIZ» получила 50 000 тг. и продуктовый набор;
- В период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге за 5 месяцев получили денежную помощь (27 780 тенге);
- В январе, феврале 2020 года на расчетный счет были зачислены деньги за дни, не обеспеченные горячим питанием;
- В рамках акции «Дорога в школу» на лицевой счет зачислено 30 000 (тридцать тысяч) тенге;
- Введен во временное пользование новый компьютер в связи с дистанционным обучением;
- Обеспечена интернетом.
Помощь от спонсоров:
- спонсорами на начало года оказана денежная помощь в размере 250 000 тенге и 4-х разовая продовольственная помощь;
- сантехнические предметы приобретены на дом;
- За 2 месяца квартира оплачена (120 000 тг.).
2. Егембердиева Гульчехра Набатаевна
Меры государственной поддержки:
- Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
- Адресная социальная помощь:
1 квартал - 453 612 тенге,
2 квартал - 476 292 тенге,
3 квартал - 337 122 тенге,
4 квартал - 80 064 тенге;
- от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
- от партии «Nur Otan» в рамках акции «Біз біргеміз» получила продуктовый набор;
- Горячее питание выплачено 3 ученикам в апреле;
- Акция «Дорога в школу» по 30 000 (тридцать тысяч) тенге на каждого ребенка;
- Временно снабжены компьютером и выдана 1 сим-карта.
Помощь от спонсоров:
- 350 000 тг на оплату съемной квартиры;
- 246 000 тг. кредит в размере погашен;
- спонсорами с начала года оказана продовольственная помощь 4 раза.
3. Жолбасханова Шолпан Маликовна
Меры государственной поддержки:
- Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
- Адресная социальная помощь:
1 квартал - 293 493 тенге,
2 квартал - 308 166 тенге,
3 квартал - 257 685 тенге,
4 квартал - 346 131 тенге;
- Получила коммунальную помощь в размере 15 000 тенге;
- Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
- от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
- Акция «Дорога в школу» 30 000 тенге на каждого ребенка, всего 120 000 тенге зачислено на финансовый счет;
- Временно выданы 1 сим карта от филиала «Казактелеком», 2 сим карты от филиала «Сыр Қазына», 1 компьютер;
- Получила денежную помощь (111 120 тенге) в период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге на 5 месяцев.
Помощь от спонсоров:
- 148 000 тг. на ремонт дома, оказана финансовая помощь;
- 25.07.2020 года получила продуктовую корзину.
4. Байкуранова Айгуль Сагиновна
Меры государственной поддержки:
- Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
- Адресная социальная помощь:
1 квартал - 384 129 тенге,
2 квартал - 403 335 тенге,
3 квартал - 244 164 тенге,
4 квартал - 277 812 тенге;
- Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
- Во время акции «Дорога в школу» в августе пятеро детей получили 150 000 тенге по 30 000 тенге;
- Трое детей обеспечены горячим питанием;
- Дан временный компьютер и 2 сим карты.
Помощь от спонсоров:
- от предпринимателей получили 130 000 тенге;
- на ремонт дома выделено 415 000 тг.
5. Саркулова Гульжан Рахимбердиевна
Меры государственной поддержки:
- Адресная социальная помощь:
1 квартал - 346 344 тенге,
2 квартал - 363 663 тенге,
3 квартал - 401 274 тенге,
4 квартал - 354 033 тенге.
- 150 000 тг (для 5 детей) получили финансовую помощь на подготовку к школе;
- Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
- Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
- от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
- Во время акции «Дорога в школу» в августе пятеро детей получили по 30 000 тенге 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;
- Трое детей обеспечены горячим питанием;
- Дан временный компьютер и 2 сим карты.
Помощь от спонсоров:
- Выдана продовольственная корзина на сумму 35 000 тенге;
- Выдан отопительный котел на сумму 204 000 тенге;
- 480 000 тг выдано под ремонт дома
6. Толеушова Назым Абдиманатовна
Меры государственной поддержки:
- Адресная социальная помощь:
1 квартал - 33 303 тенге;
2 квартал - 34 968 тенге;
3 квартал - 66 189 тенге;
4 квартал - 133 353 тенге.
- от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге и продуктовый набор;
Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
- 3 детям школьного возраста выдано 90 000 тг на школьную форму. Социальный пакет на 1 ребенка дошкольного возраста получают каждый месяц, хозяйственные товары получают каждые 3 месяца;
- Пособие многодетным семьям за 3 месяца 167 016 тг, пособие няне-инвалиду за 3 месяца 137 208 тг, пособие до 1 года за 3 месяца 74 175 тг;
- Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
- Дети, обучающиеся в школе, обеспечены бесплатным горячим питанием;
- По 30.000 (тридцать тысяч) тенге на каждого из трех учащихся;
- Школьнику, обучающемуся на дому, было обеспечено компьютерным оборудованием, интернет-симкой ALTEL.
Помощь от спонсоров:
- 10.06.2020 г. выданы продукты питания;
- 15.07.2020 г. выданы продукты питания;
- 26.08.2020 г. выданы продукты питания;
- на массаж ребенку-инвалиду выделено 145 000 тыс. тенге (20 курсов);
- 229 000 тг. (2000 штук) выданы шлакоблоки.
7. Усетаева Индира Карымжановна
Меры государственной поддержки:
- Адресная социальная помощь:
1 квартал - 104 760 тенге;
2 квартал - 109 998 тенге;
3 квартал - 65 532 тенге;
4 квартал - 127 251 тенге.
- 30 000 тг. (на 1 ребенка) получили финансовую помощь на подготовку к школе;
- Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
- Получили денежную помощь (55 560 тенге) в период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге на 5 месяцев;
- от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
- Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 505 200 тенге;
- По потере кормильца ежемесячно получает - 48 676 тенге.
Помощь от спонсоров:
- На открытие салона красоты дано в аренду торговое здание на 3 месяца бесплатно с рынка «Бекжан» (за январь, февраль, март);
https://www.instagram.com/p/CICkcZnDBBM/