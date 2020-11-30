Хочу всё взять!

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GoodZone 30 Ноября 2020 в 15:23:03
Например, в прошлом году, когда на встречу с многодетными не смог выйти тогдашний аким Шымкента Ерлан АЙТАХАНОВ, беседа с его заместителем не устроила женщин. Они остались ночевать в стенах акимата, перетащив в кабинет для приема граждан кресла и диваны, и на следующий день были все-таки приняты акимом.
Методы воздействия на власть разные, главное - устроить шумиху или скандал возле госучреждения. Вот и 23 ноября они снова пришли в акимат, чтобы требовать помощь. На этот раз их было порядка 40 человек. Чиновники от диалога с многодетными уклоняться не стали: терпеливо выслушали.
“Первый заместитель акима города Шынгыс МУКАН и заместитель акима города Ергали БИЛИСБЕКОВ, а также руководители управлений и акимы районов Шымкента пригласили пришедших на сход в здание выставочного центра “Корме”, - говорится в официальном сообщении акимата.
Побеседовали, наверное, что-то пообещали, после чего собравшиеся разошлись.
А вот акиматовцы решили подсчитать, сколько раз многодетные, ведомые инициативной группой, наведывались к ним “в гости”. В этом году 32 раза! И всякий раз пикетчики не уходили с пустыми руками. Им не просто деньги давали, но и “удочку”, чтобы начать работать и хоть как-то самим зарабатывать. Решили подсчитать - и немало удивились. Особенно суммам, полученным популярной семеркой. Заглядывать в чужой карман, конечно, не принято, но у акиматовцев, видимо, накипело, и они решили обнародовать некоторые цифры (фамилии наших героинь мы указывать не будем).
Каждая из семерых получила гранты на развитие предпринимательства в размере от 505 до 555 тысяч тенге. Плюс адресную соцпомощь (АСП). Суммы у всех разные - в зависимости от количества детей, но и они впечатляют. Так, многодетная М. получила в первом квартале 453 612 тенге АСП, во втором - 476 292, в третьем - 337 122, в четвертом - 80 064 тенге.
Старались и спонсоры: перечисляли на аренду жилья, покупку сантехники в дом, оплачивали кредиты в банках. Только одна из семей получила поддержку от добрых людей в сумме 350 000 тенге на оплату съемной квартиры и 246 000 - на погашение кредита. А еще им выдавали продовольственные корзины, платили деньги за горячее питание, которым дети-школьники не воспользовались из-за дистанционного обучения. И это не считая того, что в стороне от проблем многодетных не остались партийцы и волонтеры.
Вот только один пример со всей раскладкой, чтобы оценить масштаб. По данным акимата Шымкента, помощь государства и спонсоров только одной многодетной семье составила:
- АСП (поквартально): 346 344 тенге, 363 663 тенге, 401 274 тенге, 354 033 тенге;
- в рамках акции “Дорога в школу” в августе - 150 000 тенге на пятерых детей, причем трое из них к тому же должны быть обеспечены во время учебы горячим питанием;
- грант по поддержке предпринимательства - 555 600 тенге;
- от Nur Otan - 50 000 тенге;
- на ремонт дома - 480 000 тенге.
Наряду с этим семья получила компьютер и две сим-карты, продовольственную корзину на 35 000 тенге, отопительный котел стоимостью 204 000 тенге.
Кроме того, дети дошкольного возраста из семей - получателей АСП - обеспечиваются продуктами питания и бытовыми товарами (раз в квартал) от популярного торгового центра.
Выводы делайте сами.
Ирина КАЗОРИНА
https://time.kz/articles/territory/2020/11/27/hochu-vsyo-vzyat
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Практичный 30.11.2020 в 16:29:29 # 767458