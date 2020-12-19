В Шымкенте преступник пытался изнасиловать пенсионерку в подъезде

Возможно. Но есть предположение, что молоденькая...и информация о возрасте спецом.... девчонке жить дальше, зачем нам знать кто она? Можешь поделишься догадками с органами,?Мне думается я ту мразь видел на районе.. надеюсь снова на зону поедет, она его конечно не исправит...но подальше от людей...может там и кончится его тухлая жизнь!