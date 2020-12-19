В Шымкенте преступник пытался изнасиловать пенсионерку в подъезде

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danilov 19 Декабря 2020 в 19:46:12
На видео можно четко увидеть, как мужчина душит пенсионерку. После того как женщина потеряла сознание, он раздевает ее, пытается изнасиловать.
Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что женщину 1950 года рождения, неизвестный попытался изнасиловать в подъезде дома.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 24 части 3 — статьи 120 части 1 УК РК (попытка изнасилования). Принятыми мерами личность подозреваемого лица установлена. Он житель города Шымкент, который неоднократно был судим.
Видео впечатлительным людям не смотреть
Комментарии, по рейтингу, по дате
Однозначно забил бы суку, это уебище человеком уже никогда не будет
Мне думается я ту мразь видел на районе.. надеюсь снова на зону поедет, она его конечно не исправит...но подальше от людей...может там и кончится его тухлая жизнь!
Цитата: Денис222 от 19.12.2020 16:00:20
Возможно. Но есть предположение, что молоденькая...и информация о возрасте спецом.... девчонке жить дальше, зачем нам знать кто она? Можешь поделишься догадками с органами,?
Мне думается я ту мразь видел на районе.. надеюсь снова на зону поедет, она его конечно не исправит...но подальше от людей...может там и кончится его тухлая жизнь!
Возможно. Но есть предположение, что молоденькая...и информация о возрасте спецом.... девчонке жить дальше, зачем нам знать кто она? Можешь поделишься догадками с органами,?
Мне думается я ту мразь видел на районе.. надеюсь снова на зону поедет, она его конечно не исправит...но подальше от людей...может там и кончится его тухлая жизнь!