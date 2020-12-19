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Шымкент
В Шымкенте преступник пытался изнасиловать пенсионерку в подъезде
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danilov 19 Декабря 2020 в 19:46:12
Шокирующий инцидент произошел 17 декабря 2020 года 23:15 часов — на пульт «102» в дежурной части Управления полиции Енбекшинского района поступил вызов, о том, что женщине в 17-м микрорайоне нужна помощь.

На видео можно четко увидеть, как мужчина душит пенсионерку. После того как женщина потеряла сознание, он раздевает ее, пытается изнасиловать.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что женщину 1950 года рождения, неизвестный попытался изнасиловать в подъезде дома.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 24 части 3 — статьи 120 части 1 УК РК (попытка изнасилования). Принятыми мерами личность подозреваемого лица установлена. Он житель города Шымкент, который неоднократно был судим.

Видео впечатлительным людям не смотреть

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.12.2020 в 19:57:16   # 768496
Слов нет, одни матюки!
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  bIP6bIC 19.12.2020 в 20:09:38   # 768499
Удавил бы мразь!!! Собственными руками!!!
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  Денис222 19.12.2020 в 20:36:11   # 768500
Бля хуй знает как реагировать уже на всю жестокость, что идёт от мразей
Однозначно забил бы суку, это уебище человеком уже никогда не будет
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  Ratkhan 19.12.2020 в 20:56:49   # 768504
Дайте его 3.14даразам, пусть займётся своими делами
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  Bako 19.12.2020 в 21:48:41   # 768505
Ей точно 70 лет?
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  Денис222 19.12.2020 в 22:00:20   # 768507
Возможно. Но есть предположение, что молоденькая...и информация о возрасте спецом.... девчонке жить дальше, зачем нам знать кто она?

Мне думается я ту мразь видел на районе.. надеюсь снова на зону поедет, она его конечно не исправит...но подальше от людей...может там и кончится его тухлая жизнь!
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  Versus 20.12.2020 в 02:04:23   # 768511
Цитата: Денис222 от 19.12.2020 16:00:20
Возможно. Но есть предположение, что молоденькая...и информация о возрасте спецом.... девчонке жить дальше, зачем нам знать кто она? Можешь поделишься догадками с органами,?

Мне думается я ту мразь видел на районе.. надеюсь снова на зону поедет, она его конечно не исправит...но подальше от людей...может там и кончится его тухлая жизнь!
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  Versus 20.12.2020 в 02:04:57   # 768512
Поделись догадками с органами не тупи
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  Денис222 20.12.2020 в 06:51:34   # 768516
Ты сам не тупи. О нем все знают, фото с фамилией указали же.. найдут, дело времени, может уже нашли..
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