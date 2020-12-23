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Шымкент
Шымкентского полицейского лишили должности из-за селфи с насильником
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danilov 23 Декабря 2020 в 12:07:48
Полицейские Шымкента задержали подозреваемого в попытке изнасилования 70-летней женщины в подъезде многоквартирного дома. При этом один из них сделал селфи, которое мгновенно распространилось в социальных сетях. Руководство Департамента полиции посчитало такое поведение неподобающим для офицера, поэтому его сняли с занимаемой должности.

В пресс-службе ДП Шымкента рассказали, что в ходе служебного расследования было установлено: снимок их сотрудник сделал в служебной машине.

«В результате служебной проверки решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник снят с занимаемой должности за нарушение служебной дисциплины, несоблюдение требований Этического кодекса государственных служащих», — сказали в пресс-службе ДП Шымкента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 23.12.2020 в 14:49:34   # 768678
Вот фигасе. За превышение полномочий,взятки и т.д. выговор. А тут за селфи прям как шустро сняли. Всегда думаю,а там наверху у них понятие стыд,позор есть?
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  Kol 23.12.2020 в 16:07:19   # 768682
Моё мнение. Полицейский не должен вести себя, как инстаграммщица. Тем более с лицом с ещё не доказанной судом виной.
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  Zoggyla 23.12.2020 в 16:54:39   # 768684
Инстограммщица - клофелинщица.
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  неаполь 23.12.2020 в 18:22:06   # 768688
Он уволился до задержания подозреваемого!!!
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  старик 23.12.2020 в 18:48:32   # 768691
Фото на долгую добрую память?
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  jumanjiqz 23.12.2020 в 18:51:40   # 768693
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  jumanjiqz 23.12.2020 в 18:56:16   # 768694
Что все накинулись на него, парень молодой, пороха не нюхавший как говорят! С кем не бывает, в следующий раз учтет, что ай-ай-ай, так нельзя делать, можно было и дисциплинарным взысканием в виде выговора ограничится...
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