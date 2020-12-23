Шымкентского полицейского лишили должности из-за селфи с насильником

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danilov 23 Декабря 2020 в 12:07:48
В пресс-службе ДП Шымкента рассказали, что в ходе служебного расследования было установлено: снимок их сотрудник сделал в служебной машине.
«В результате служебной проверки решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник снят с занимаемой должности за нарушение служебной дисциплины, несоблюдение требований Этического кодекса государственных служащих», — сказали в пресс-службе ДП Шымкента.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 23.12.2020 в 14:49:34 # 768678
Цитата: неаполь от 23.12.2020 12:22:06
Он уволился до задержания подозреваемого!!!
Он уволился до задержания подозреваемого!!!