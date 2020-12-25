Мозаику известного художника уничтожают в Шымкенте. На ее месте будет реклама.

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doodles 25 Декабря 2020 в 14:30:53
Неравнодушный пользователь Facebook отметил, что мозаика была создана известным художником Узакбаем Кошкинбаевым, который ушел из жизни в мае этого года. "Так вы чтите память этого человека? Это то, как вы уважаете его семью, которая борется за его наследие?" - задался вопросами автор поста. С ним согласились комментаторы, раскритиковав действия местных властей. "Почти 30 лет уничтожают методично здания, мозаики, росписи, но до конца пока не могут уничтожить. Деградация при молчаливом согласии. Так всегда происходит. Все закономерно. Итоги плачевные будут. Главное, чтобы потом не было удивлений и неожиданных "открытий". Мракобесие", "Что вы творите?" - пишут пользователи.
Между тем под постом появился ответ с официального аккаунта управления здравоохранения Шымкента. В нем говорится, что сегодня в городской поликлинике №1, расположенной на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Дулати, ведутся работы по капитальному ремонту. В 2017 году одна из строительных компаний сделала ПСД, была проведена полная экспертиза. Капитальный ремонт согласован с управлением градостроительного контроля Шымкента. "В ПСД была предусмотрена установка двух рекламных вывесок на два главных входа для удобства населения, прикрепленных к поликлинике. Мозаика, расположенная на фасаде здания, не представляет исторической и культурной ценности", - заявили в ведомстве.
Автор: Колмакова Виктория Шымкент Новости Читайте больше: https://www.nur.kz/society/1890989-mozaiku-izvestnogo-hudoznika-unictozaut-v-symkente-na-ee-meste-budet-reklama/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 25.12.2020 в 20:49:22 # 768797