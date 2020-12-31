 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте хулиганы побили полицейских камнями и палками
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Декабря 2020 в 09:55:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 31.12.2020 в 12:56:32   # 769045
Писец ребятам теперь... Но шатнули зачетно
поощрить | покарать
  Versus 31.12.2020 в 14:20:18   # 769049
Даже себя защитить не могут. Оружие не применяют, хотя ситуация того требует
поощрить | покарать
  строитель 31.12.2020 в 17:53:24   # 769060
Мдя
Пару дней назад читал статью о крахе советский милиции «спусковым крючком» которой стало убийство на Ждановской. Тогда ЛОМовцы московского метрополитена люто удили кадрового офицера КГБ. Волосы дыбом поднимались от подробностей и обстоятельств творившихся тогда вещей.
Смотрю сейчас на этих побитых. В какой нибудь Чечне за попытку нападения на сотрудников при исполнении из этих дебилов и всех кто был рядом сделали бы решето а аул из которого они приехали в город сожгли бы напалмом вместе со всеми жителями.
Ментов к наградам за сдержанность и мужество. Нападавших лет на 15—20 на Мангышлак пилить ракушечник
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь