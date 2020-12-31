В Шымкенте хулиганы побили полицейских камнями и палками

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danilov 31 Декабря 2020 в 09:55:26
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Практичный 31.12.2020 в 12:56:32 # 769045
Пару дней назад читал статью о крахе советский милиции «спусковым крючком» которой стало убийство на Ждановской. Тогда ЛОМовцы московского метрополитена люто удили кадрового офицера КГБ. Волосы дыбом поднимались от подробностей и обстоятельств творившихся тогда вещей.
Смотрю сейчас на этих побитых. В какой нибудь Чечне за попытку нападения на сотрудников при исполнении из этих дебилов и всех кто был рядом сделали бы решето а аул из которого они приехали в город сожгли бы напалмом вместе со всеми жителями.
Ментов к наградам за сдержанность и мужество. Нападавших лет на 15—20 на Мангышлак пилить ракушечник