В Шымкенте снова остановлено строительство МЖД

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danilov 21 Января 2021 в 16:43:22
Выяснилось, что строительная компания «КАЗ МЕДЕО ГРАНД», которая ведет строительство, в настоящее время не прошла экспертизу и не имеет проектно-сметной документации.
Помимо положительного заключения экспертизы, застройщик должен получить разрешение управления контроля и качества городской среды города Шымкент и уведомить данный государственный орган о начале работ. Также обязательно должен заключить договор об авторском и техническом надзоре. Только после этого можно было начинать строительство. Однако эта компания не сделала ничего из вышеперечисленного.
За нарушение требований закона подрядное учреждение оштрафовано и на строительной площадке установлено временное ограждение.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пока будут судиться и разбираться вместе с откосами котлована «уйдёт» дорога и соседние дома.
Выяснилось, что строительная компания «КАЗ МЕДЕО ГРАНД», которая ведет строительство, в настоящее время не прошла экспертизу и не имеет проектно-сметной документации.Как вообще это возможно? Строительство началось, а ПСД нет! Я строил одноэтожный дом 140 квадратов, так меня засношали отсутствием проекта, а тут жилой комплекс.
Практичный 22.01.2021 в 00:22:01 # 770470
Цитата: старик от 21.01.2021 13:47:34А у Вас "крыша" есть? А у них есть.
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Quote:
Выяснилось, что строительная компания «КАЗ МЕДЕО ГРАНД», которая ведет строительство, в настоящее время не прошла экспертизу и не имеет проектно-сметной документации.Как вообще это возможно? Строительство началось, а ПСД нет! Я строил одноэтожный дом 140 квадратов, так меня засношали отсутствием проекта, а тут жилой комплекс.