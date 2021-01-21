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Шымкент
В Шымкенте снова остановлено строительство МЖД
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danilov 21 Января 2021 в 16:43:22
Жители обратились в акимат города с жалобой на то, что на строящемся объекте земля выкопана без ограждения и не соблюдены меры безопасности.





Выяснилось, что строительная компания «КАЗ МЕДЕО ГРАНД», которая ведет строительство, в настоящее время не прошла экспертизу и не имеет проектно-сметной документации.

Помимо положительного заключения экспертизы, застройщик должен получить разрешение управления контроля и качества городской среды города Шымкент и уведомить данный государственный орган о начале работ. Также обязательно должен заключить договор об авторском и техническом надзоре. Только после этого можно было начинать строительство. Однако эта компания не сделала ничего из вышеперечисленного.

За нарушение требований закона подрядное учреждение оштрафовано и на строительной площадке установлено временное ограждение.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 21.01.2021 в 16:48:40   # 770432
Дебилы бля.
Пока будут судиться и разбираться вместе с откосами котлована «уйдёт» дорога и соседние дома.
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  Рамзес 21.01.2021 в 18:31:18   # 770437
По ходу фирма прокладка - как всегда...
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  старик 21.01.2021 в 19:47:34   # 770443
Quote:
Выяснилось, что строительная компания «КАЗ МЕДЕО ГРАНД», которая ведет строительство, в настоящее время не прошла экспертизу и не имеет проектно-сметной документации.
Как вообще это возможно? Строительство началось, а ПСД нет! Я строил одноэтожный дом 140 квадратов, так меня засношали отсутствием проекта, а тут жилой комплекс.
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  Практичный 22.01.2021 в 00:22:01   # 770470
Цитата: старик от 21.01.2021 13:47:34
Quote:
Выяснилось, что строительная компания «КАЗ МЕДЕО ГРАНД», которая ведет строительство, в настоящее время не прошла экспертизу и не имеет проектно-сметной документации.
Как вообще это возможно? Строительство началось, а ПСД нет! Я строил одноэтожный дом 140 квадратов, так меня засношали отсутствием проекта, а тут жилой комплекс.
А у Вас "крыша" есть? А у них есть.
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