В Шымкенте снова остановлено строительство МЖД

Выяснилось, что строительная компания «КАЗ МЕДЕО ГРАНД», которая ведет строительство, в настоящее время не прошла экспертизу и не имеет проектно-сметной документации.

Quote:Как вообще это возможно? Строительство началось, а ПСД нет! Я строил одноэтожный дом 140 квадратов, так меня засношали отсутствием проекта, а тут жилой комплекс.