Стройка идёт

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Шымкент
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danilov 21 Января 2021 в 22:55:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 21.01.2021 в 23:03:56   # 770462
Самое элитное жилье-это свой дом!
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  Zoggyla 21.01.2021 в 23:07:57   # 770464
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  Рамзес 21.01.2021 в 23:30:03   # 770465
А от куда столько успешных людей то ?
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  Dimmon 21.01.2021 в 23:32:26   # 770466
Quote:
А от куда столько успешных людей то ?


можно сходить посмотреть воочию))
дома рядом с горакиматом
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  Практичный 22.01.2021 в 00:11:23   # 770467
"Элитное жилье" было пока деньги не заплотили,как только расчет получили стали обычные . И убил товарищ "если бы строительство не соответствовало нормам,разрешение не получило бы" знаем мы как это работает .
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  Walter 22.01.2021 в 00:18:20   # 770468
Цитата: Практичный от 21.01.2021 18:11:23
"Элитное жилье" было пока деньги не заплотили,как только расчет получили стали обычные . И убил товарищ "если бы строительство не соответствовало нормам,разрешение не получило бы" знаем мы как это работает .
как это работает? Расскажи нам непосвященным
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