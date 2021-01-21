Стройка идёт

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 21.01.2021 17:03:56В элитном жилье должна жить элита.
Самое элитное жилье-это свой дом!
Самое элитное жилье-это свой дом!
А от куда столько успешных людей то ?
можно сходить посмотреть воочию))
дома рядом с горакиматом
Практичный 22.01.2021 в 00:11:23 # 770467
Цитата: Практичный от 21.01.2021 18:11:23как это работает? Расскажи нам непосвященным
"Элитное жилье" было пока деньги не заплотили,как только расчет получили стали обычные . И убил товарищ "если бы строительство не соответствовало нормам,разрешение не получило бы" знаем мы как это работает .
"Элитное жилье" было пока деньги не заплотили,как только расчет получили стали обычные . И убил товарищ "если бы строительство не соответствовало нормам,разрешение не получило бы" знаем мы как это работает .