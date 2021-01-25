"Тайно поставили спираль". Изнасилование инвалида в Шымкенте расследует полиция
Гость 25 Января 2021 в 13:10:10
В Шымкенте расследуют дело об изнасиловании девушки с инвалидностью в городском интернате. Ее мать Алия Мамутова рассказала подробности, а также добавила, что дочери в интернате тайно поставили спираль. Женщина записала видеообращение, так как, по ее словам, следствие затягивается. В Департаменте полиции Шымкента пояснили, что по данному факту в настоящее время проводится расследование, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Обращение матери-одиночки, жительницы Шымкента Алии Мамутовой появилось в Telegram-канале Qumash.
"Моя дочь родилась в 1992 году, у нее первая группа инвалидности. Когда к инвалидности добавились припадки, я поняла, что не справляюсь, потому что нужно растить еще двух детей, нужно кормить их.
Я мать-одиночка, единственная кормилица в доме. За дочерью некому было ухаживать, поэтому в 2011 году я перевела ее в городской интернат для инвалидов № 2", - рассказала Алия.
8 ноября 2020 года женщина пришла навестить дочь. Мать говорит, что та выглядела взволнованной. Отвечая на вопросы, она рассказала, что ей поставили спираль.
"Она сказала: "Этим летом дядя-врач и тетя-врач сказали, что больше не будет уколов, и поставили спираль". Я попросила дежурного позвать одного из руководителей. Но мне ответили, что в воскресенье руководства не бывает на месте.
Мне позвали психолога. Я спросила ее, правда ли, что дочери поставили спираль, на что получила ответ: "Да. Мы также применили этот способ к 43 другим девушкам. Если мы не поставим спираль, они могут забеременеть".
Это было все равно, что облить меня ледяной водой. Там все пациенты - инвалиды первой и второй группы. От кого и как они могут забеременеть? Зачем тайно ставить им спираль? Почему мы не знаем? Родители и родственники тех 43 девочек тоже не знают. Никто не слышал", - возмутилась Алия.
В медицинской карте Алии написано, что в 2011 году она была девственницей, а в 2012 году ей поставили спираль, говорит мама девушки. Telegram-канал Qumash добавляет, что дочь Алии подвергалась насилию на протяжении семи лет.
"Ее дочь насиловали на протяжении семи лет в городском интернате для инвалидов № 2 Шымкента. Предположительно, ее телом пользовались, пока она была в обмороке, девушка страдает эпилепсией. Кроме этого, сотрудники учреждения поставили спираль, не уведомив мать", - пишет Telegram-канал.
Авторы поста отмечают, что в полиции подтвердили факты изнасилования в интернате Шымкента. Однако, по словам матери, с момента написания заявления прошло три месяца, а следствие стоит на месте.
"19 ноября я написала заявление в полицию. Следствие началось 21 ноября 2020 года. В начале расследования мне сказали не поднимать шумиху и нигде не публиковаться. Я не удовлетворена текущим расследованием, нет никакого результата. Прошло три месяца. Я больше не могу это терпеть", - заявила она.
В самом Департаменте полиции Шымкента рассказали, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
"Сотрудниками ДП Шымкента по заявлению местной жительницы о совершении в отношении ее дочери противоправных действий продолжается досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса Казахстана "Изнасилование, совершенное неоднократно". Следствием проведены соответствующие экспертизы и ряд следственных действий. В рамках досудебного расследования допрашиваются все работающие мужчины и те, кто работал в учреждении с 2010 года", - прокомментировали в ДП Шымкента.
После окончания следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение, добавили в полиции.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tayno-postavili-spiral-iznasilovanie-invalida-shyimkente-426884/