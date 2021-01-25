"Тайно поставили спираль". Изнасилование инвалида в Шымкенте расследует полиция

8 ноября 2020 года женщина пришла навестить дочь. Мать говорит, что та выглядела взволнованной. Отвечая на вопросы, она рассказала, что ей поставили спираль.

В медицинской карте Алии написано, что в 2011 году она была девственницей, а в 2012 году ей поставили спираль, говорит мама девушки.

Предположительно, ее телом пользовались, пока она была в обмороке