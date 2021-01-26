В Шымкенте осудили бывшего главного архитектора и главу ТОО "Инвестстройпроект ЛТД"

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danilov 26 Января 2021 в 13:16:21
Оба обвинялись по статье 189 часть 4 пункт 2 УК РК (Присвоение в особо крупном размере).
Бывший главный архитектор также обвинялся по статье 218 часть 3 УК РК (Отмывание денег, полученных преступным путем).
Как сообщил председательствующий по делу судья Мадияр Абдрасилов, осужденные в 2019 году, вступив в преступный сговор, похитили 498 млн тенге бюджетных средств, выделенных на топографическую съемку территорий Шымкента.
С целью легализации средств, полученных преступным путем, Женис Байымбетов приобрел недвижимость - земельный участок, который оформил на свою родную сестру, и организовал здесь строительство коммерческой недвижимости.
Суд признал обоих подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил бывшего чиновника к 10 годам лишения свободы с конфискацией незаконно добытого имущества (земельного участка). Руководителя ТОО - к 8 годам лишения свободы.
Отбывать срок им назначено в учреждениях средней безопасности. Также они должны солидарно возместить причиненный государству ущерб.
Приговор еще не вступил в законную силу.
https://www.nur.kz/politics/1895679-byvsego-vysokopostavlennogo-cinovnika-i-biznesmena-osudili-v-symkente/