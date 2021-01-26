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Шымкент
В Шымкенте осудили бывшего главного архитектора и главу ТОО "Инвестстройпроект ЛТД"
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danilov 26 Января 2021 в 13:16:21
Аль-Фарабийский районный суд Шымкента сегодня вынес приговор по делу Жениса Байымбетова, прежде являвшегося руководителем управления архитектуры и градостроительства города, а также главы ТОО "Инвестстройпроект ЛТД" Акжола Айтбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Оба обвинялись по статье 189 часть 4 пункт 2 УК РК (Присвоение в особо крупном размере).

Бывший главный архитектор также обвинялся по статье 218 часть 3 УК РК (Отмывание денег, полученных преступным путем).

Как сообщил председательствующий по делу судья Мадияр Абдрасилов, осужденные в 2019 году, вступив в преступный сговор, похитили 498 млн тенге бюджетных средств, выделенных на топографическую съемку территорий Шымкента.

С целью легализации средств, полученных преступным путем, Женис Байымбетов приобрел недвижимость - земельный участок, который оформил на свою родную сестру, и организовал здесь строительство коммерческой недвижимости.

Суд признал обоих подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил бывшего чиновника к 10 годам лишения свободы с конфискацией незаконно добытого имущества (земельного участка). Руководителя ТОО - к 8 годам лишения свободы.

Отбывать срок им назначено в учреждениях средней безопасности. Также они должны солидарно возместить причиненный государству ущерб.

Приговор еще не вступил в законную силу.

https://www.nur.kz/politics/1895679-byvsego-vysokopostavlennogo-cinovnika-i-biznesmena-osudili-v-symkente/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AleksX 26.01.2021 в 15:41:28   # 770799
Вот как понять наши суды - кому то штраф, кому то десятку?
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  Skype 26.01.2021 в 15:46:24   # 770800
там если прочесать все до 10 лямов, пол города сядет
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