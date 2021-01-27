В Шымкенте почти треть пожарных гидрантов находится в нерабочем состоянии.

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GoodZone 27 Января 2021 в 09:53:27
Сотрудники Водоканала оправдывались, что от старых сетей гидранты пришлось отрезать. А про то, что нужно их подключить к новым линиям, там, видимо, просто забыли.
- После обновления сетей гидранты отрезали, без подключения новых теперь старые отрезать не будут. На данный момент будет восстановлена сеть, потому что при отключении этот район не будет обеспечен водой в случае пожара, - пояснил начальник управления ДЧС Шымкента Бауыржан ИЗБАСАРОВ.
Всего сотрудники департамента ЧС проверили 3715 гидрантов, 1087 из них оказались неисправными.
Ирина КАЗОРИНА
https://time.kz/articles/territory/2021/01/26/modernizatsiya-setej-po-shymkentski
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Цитата: Konstant от 27.01.2021 05:04:42
У нас хоть наши родные.. в россии водоканалы это офшорные компании
У нас хоть наши родные.. в россии водоканалы это офшорные компании
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Москва
Уставный капитал АО "Мосводоканал" составляет 218 178 455 849 рублей и разделен на 218 178 455 849 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Единственным акционером АО "Мосводоканал" является город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.
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Санкт-Петербург
Собственником имущества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является город Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов.
В ведении петербургского Водоканала находятся также городские фонтаны и общественные туалеты города. С 2012 года у Водоканала появилось новое направления деятельности – строительство и эксплуатация стационарных снегоплавильных пунктов.
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Самара
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "САМАРАВОДОКАНАЛ"
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Новосибирск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ "
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Астрахань
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ"
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Ну и в каком мести они офшорные? Государственные...
Что-то не нашел офшоров, может искал плохо...