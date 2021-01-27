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Шымкент
В Шымкенте почти треть пожарных гидрантов находится в нерабочем состоянии.
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GoodZone 27 Января 2021 в 09:53:27
Эту тему подняли в городском департаменте по ЧС. При проверке его сотрудники выяснили, что гидранты в случае пожара окажутся абсолютно бесполезными, так как не работают. Часть из них и вовсе закатали в асфальт, а другую забросали мусором и отрезали от старых водопроводных сетей при проведении модернизации. А вот к новым водопроводным артериям не подключили. Еще 52 пожарных гидранта так и не найдено там, где их установили.

Сотрудники Водоканала оправдывались, что от старых сетей гид­ранты пришлось отрезать. А про то, что нужно их подключить к новым линиям, там, видимо, просто забыли.

- После обновления сетей гидранты отрезали, без подключения новых теперь старые отрезать не будут. На данный момент будет восстановлена сеть, потому что при отключении этот район не будет обеспечен водой в случае пожара, - пояснил начальник управления ДЧС Шымкента Бауыржан ИЗБАСАРОВ.

Всего сотрудники департамента ЧС проверили 3715 гидрантов, 1087 из них оказались неисправными.

Ирина КАЗОРИНА
https://time.kz/articles/territory/2021/01/26/modernizatsiya-setej-po-shymkentski
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.01.2021 в 10:56:21   # 770872
Как можно было стратегический объект отдать в частные руки? Мало того, что у нас тариф заоблачный, трубы гнилые (раз в месяц регулярно прорывает на районе, уже не первый год ничего не меняется), так они еще и на государство и граждан С*АТЬ хотели... штрафанули бы серьезно пару раз, хотя эти штрафы нам в тариф засунут... пора уже порядок наводить в этой сфере...
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  Konstant 27.01.2021 в 11:04:42   # 770874
У нас хоть наши родные.. в россии водоканалы это офшорные компании
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  GoodZone 27.01.2021 в 11:15:18   # 770876
Цитата: Konstant от 27.01.2021 05:04:42
У нас хоть наши родные.. в россии водоканалы это офшорные компании

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Москва
Уставный капитал АО "Мосводоканал" составляет 218 178 455 849 рублей и разделен на 218 178 455 849 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Единственным акционером АО "Мосводоканал" является город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.
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Санкт-Петербург
Собственником имущества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является город Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов.

В ведении петербургского Водоканала находятся также городские фонтаны и общественные туалеты города. С 2012 года у Водоканала появилось новое направления деятельности – строительство и эксплуатация стационарных снегоплавильных пунктов.
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Самара
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "САМАРАВОДОКАНАЛ"
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Новосибирск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ "
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Астрахань
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ"
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Ну и в каком мести они офшорные? Государственные...
Что-то не нашел офшоров, может искал плохо...
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