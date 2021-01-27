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В Шымкенте волонтеры нашли собаку с выжженными глазами.
Пес получил новое имя Гамми. Но, несмотря на заботу и внимание зоозащитников, приближение людей вызывает у него сильную дрожь. Собаку нашли на улице. Она лежала на снегу и не двигалась.
- Нашли пса, глаза действительно были выколоты, не знали, как к нему подойти, прохожие сказали, что он лежит со вчерашнего дня, что он агрессивный, но мы его забрали. Ветеринар посмотрела его обожженное глазное яблоко, отметила, что запах гари присутствует. Пришла к выводу, что было это сделано целенаправленно, еще и раскаленным предметом. Надежда на то, что хотя бы один глаз удастся спасти, не оправдалась, - рассказала Эля ШАБАНОВА, волонтер приюта “Вторая жизнь”.
Сейчас Гамми на передержке.
Ирина КАЗОРИНА, https://time.kz/articles/risk/2021/01/26/chudovishhnaya-zhestokost
Пиздец твари ебанные
Зверь - это зверь, скот - это скот... и только человек может быть и тем и другим... Не могу понять, что движет этими "людьми", когда они творят такое... в инете регулярно появляются новости об издевательствах над животными, но не припомню ни одного случая, чтобы кого-то реально серьезно наказали. Каким же ГАНДОНОМ нужно быть, чтобы так издеваться над собакой? руки поотрубать и глаза выжечь сволоте...
сложно будет собаку пристроить, а ей уход нужен, на передержке - не дома с любящим другом и вкусняшками за просто так... Может найдется ЧЕЛОВЕК?