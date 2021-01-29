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Шымкент
Строительство транспортной развязки по проспекту Кунаева в Шымкенте завершится к концу года
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danilov 29 Января 2021 в 15:59:00
Строительство транспортной развязки по проспекту Кунаева в Шымкенте завершится и будет введено в эксплуатацию к концу года. Для водителей будут открыты улица Рыскулова и проспект Кунаева.

Об этом сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов на отчетной встрече акима Аль-Фарабийского района с населением о проделанной работе за 2020 год.

«Согласно плану строительство транспортной развязки должно было завершиться в 2022 году. Однако, чтобы создать комфортные условия для жителей, строительные работы будут завершены до конца года, а пробки будут восстановлены. А работы по благоустройству будут проводиться в следующем году», - сообщил Мурат Дуйсенбекович.

В завершение отчетной встречи аким города дал положительную оценку проделанной работе акима района и отметил, что в дальнейшем все работы должны быть выполнены для повышения благосостояния населения.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  samatello 29.01.2021 в 16:23:35   # 771039
Quote:
строительные работы будут завершены до конца года, а пробки будут восстановлены
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  Маке0912 29.01.2021 в 16:28:52   # 771040
Цитата: samatello от 29.01.2021 10:23:35
Quote:
строительные работы будут завершены до конца года, а пробки будут восстановлены


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  Даун 29.01.2021 в 16:30:47   # 771041
- как дела на стройке
- отлично, ещё не закончили, но ещё не начали
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