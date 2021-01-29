Строительство транспортной развязки по проспекту Кунаева в Шымкенте завершится к концу года

строительные работы будут завершены до конца года, а пробки будут восстановлены
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danilov 29 Января 2021 в 15:59:00
Об этом сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов на отчетной встрече акима Аль-Фарабийского района с населением о проделанной работе за 2020 год.
«Согласно плану строительство транспортной развязки должно было завершиться в 2022 году. Однако, чтобы создать комфортные условия для жителей, строительные работы будут завершены до конца года, а пробки будут восстановлены. А работы по благоустройству будут проводиться в следующем году», - сообщил Мурат Дуйсенбекович.
В завершение отчетной встречи аким города дал положительную оценку проделанной работе акима района и отметил, что в дальнейшем все работы должны быть выполнены для повышения благосостояния населения.
Пресс-служба акимата города Шымкент
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Цитата: samatello от 29.01.2021 10:23:35
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строительные работы будут завершены до конца года, а пробки будут восстановлены
- отлично, ещё не закончили, но ещё не начали