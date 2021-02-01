Гвардейцы обезвредили мужчину, разгуливавшего с ножом на улицах Шымкента
danilov 01 Февраля 2021 в 16:36:29
Инцидент произошел в минувшие выходные в мкр.Теріскей в городе Шымкент. Войсковой наряд воинской части 6506 по охране общественного порядка и безопасности при несении службы в данном районе заметили двух молодых людей, ругающихся между собой, при этом у одного из них в руках был нож. Начальник войскового наряда рядовой Ердәулет Ешентай совместно с рядовыми Ильясом Турдиевым и Султан Сапа незамедлительно направились к ним. Гвардейцы предупредили молодых людей о том, что они нарушают общественный порядок и призвали успокоиться. В ответ на сделанное предупреждение один из них начал размахивать ножом и выражаться нецензурной бранью.
- Мы, как и всегда заступили на службу, был спокойный субботний день. Подбежав, мы начали их успокаивать и разнимать, в этот момент один из них набросился на нас с ножом, мы с ребятами не растерявшись применили приемы рукопашного боя, свернули руки данному гражданину. Нашей главной целью было чтобы никто из окружающих не пострадал, - говорит Ердәулет Ешентай
26-летний задержанный был доставлен и передан в УП Енбекшинского райна.