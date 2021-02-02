В Шымкенте за сутки привили 180 человек

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danilov 02 Февраля 2021 в 10:12:47
«Состояние здоровья вакцинированных граждан хорошее. Побочных эффектов после прививки не наблюдалось», - отмечают медицинские работники.
Напомним, в Шымкент доставлено 1000 доз вакцины «Спутник-V». Для проведения прививок на базе поликлиник города организовано 4 прививочных кабинета, установлены морозильные камеры для хранения вакцин.
К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактическим прививкам. Перед вакцинацией врач обязательно осматривает человека, пришедшего на прививку.
Пресс-служба акимата города Шымкент
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С другой стороны антипрививочникам вообще нечего бояться.
Если нужно привить хотя бы 800000 человек вакцинация продлится 12 лет
Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 02.02.2021 06:47:19Это сказка , - когда по предоплате, в жизни Эмир произвел бы оплату по факту выполненных работ.
Quote:
Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
Quote:
Если нужно привить хотя бы 800000 человек вакцинация продлится 12 лет
Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!