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Шымкент
В Шымкенте за сутки привили 180 человек
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danilov 02 Февраля 2021 в 10:12:47
В Шымкенте с 1 февраля стартовала добровольная вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V». За первые сутки вакцинировано 180 граждан.

«Состояние здоровья вакцинированных граждан хорошее. Побочных эффектов после прививки не наблюдалось», - отмечают медицинские работники.

Напомним, в Шымкент доставлено 1000 доз вакцины «Спутник-V». Для проведения прививок на базе поликлиник города организовано 4 прививочных кабинета, установлены морозильные камеры для хранения вакцин.

К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактическим прививкам. Перед вакцинацией врач обязательно осматривает человека, пришедшего на прививку.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 02.02.2021 в 10:34:21   # 771227
Если нужно привить хотя бы 800000 человек вакцинация продлится 12 лет. Массовость поражает.
С другой стороны антипрививочникам вообще нечего бояться.
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  Dimmon 02.02.2021 в 11:55:18   # 771228
огласите пожалуйста список привитых
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  ГОРЫНЫЧ 02.02.2021 в 12:47:19   # 771230
Quote:
Если нужно привить хотя бы 800000 человек вакцинация продлится 12 лет

Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
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  Lukas 02.02.2021 в 14:14:12   # 771236
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 02.02.2021 06:47:19
Quote:
Если нужно привить хотя бы 800000 человек вакцинация продлится 12 лет

Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!
Это сказка , - когда по предоплате, в жизни Эмир произвел бы оплату по факту выполненных работ.
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