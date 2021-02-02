В Шымкенте за сутки привили 180 человек

Если нужно привить хотя бы 800000 человек вакцинация продлится 12 лет

Quote:Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:– Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!