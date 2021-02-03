СЕГОДНЯ СНОСИМ ИППОДРОМ, А ЗАВТРА… ЗООПАРК?!

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danilov 03 Февраля 2021 в 07:38:18
На днях группа общественников во главе с членом Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана А. Орынбек пришла к зданию акимата Шымкента. Цель – встретиться с акимом города и получить ответы на вопросы, касающиеся строительства жилищного комплекса на территории ипподрома.
По версии застройщика, зоопарка в этой зоне не будет.
К сожалению, М. Айтенов не принял группу горожан. Но беседа все же состоялась. С первым заместителем акима Ш. Муканом и замом, курирующим строительство, М. Айманбетовым.
Основной посыл общественников – нельзя допустить строительство жилого комплекса на территории, прилегающей к зоопарку и дендропарку. В городе достаточно других участков для жилищного строительства.
Но акиматовские чиновники по-прежнему утверждают, что ничего плохого в появлении ЖК «Атамура» на месте ипподрома нет. Наоборот, шымкентцы должны понять, что выигрывают все.
Попытаемся разобраться, в чем выигрыш.
Четыре месяца назад аким Шымкента М. Айтенов на встрече с вице-премьером Р. Скляром доложил, что с застройщиком, компанией «BI group», достигнута договоренность о стоимости земельного участка. Причем градоначальника ничуть не смутил тот факт, что необходима не только концепция нового микрорайона, а сначала проведение всевозможных экспертиз: архитектурной, строительной и экологической. После получения необходимых заключений профессионалов вопрос, согласно Экологическому кодексу, выносится на общественные слушания. И лишь после того, как принимается положительное решение, делают все остальное: утверждают решение депутаты, проводят торги, презентации проекта и т. д.
Но Шымкент не был бы Шымкентом, если бы не начал сразу с торгов, минуя экспертизы и все прочие формальности. По крайней мере, так думают и действуют городские власти.
Что касается экспертиз — их пока нет. Об этом на встрече с общественниками сказал заместитель акима по строительству. И будут ли они в обозримом будущем — неизвестно.
На отчетной декабрьской пресс-конференции аким Шымкента М. Айтенов на вопрос об общественных слушаниях сказал, что они обязательно состоятся и пройдут в январе нового года. И не обманул. Слушания назначены на 19 февраля. Оставим на рассмотрение юристам правомерность их проведения на площадке ZOOM. Обратимся к Правилам проведения общественных слушаний. Согласно этому документу, на интернет-ресурсе местного исполнительного органа создается специальная рубрика «Общественные слушания», каковой сегодня на акиматовском сайте нет. Есть лишь объявление в одной из городских газет с приложением ссылки на презентацию жилого комплекса от застройщика.
А теперь внимание! Правила гласят, что заказчик не позже чем за 20 дней до начала слушаний должен выложить в открытый доступ документацию по оценке воздействия на окружающую среду. Но, как было сказано выше, никаких экспертиз еще не проводилось. Лишь красивые картинки плюс слова о том, как всем будет хорошо. Зато местные власти озвучили еще один железобетонный аргумент в пользу переноса ипподрома и строительства на его месте жилых домов. По их словам, сейчас лошади находятся в низовой высотной отметке, от этого на них очень плохо воздействует окружающая среда, в том числе воздух, в котором скапливаются вредные для здоровья вещества. От этого они задыхаются. Что ж, такая забота о животных только радует. Вот только непонятно, а как же люди?
Кстати, о животных. В конце 70-ых годов прошлого столетия все объекты: дендропарк, зоопарк и ипподром, включая рукотворное озеро Тулпар, задумывались как единый комплекс. Поэтому расстояние, отделяющее ипподром от зоопарка, составляет от 20 до 60 метров. Правда, начиная с 90-ых назначение этих буферных зон изменили и земельку потихоньку продали. Именно поэтому коренные шымкентцы опасаются, что вслед за ипподромом, власти примут решение о сносе и городского зоопарка.
«Пара-другая жалоб в какой-нибудь контролирующий орган от родительницы о том, что у ее «золотых» деток нервный срыв из-за ночных рыков львов, и вуаля — наш зоопарк закрыт», — написала на своей странице в Facebook известный блогер и журналист З. Мирзаходжаева.
И ведь не поспоришь. Не будем утверждать, но, по инсайдерской информации, в кулуарах вновь избранного городского маслихата уже зреет решение о закрытии зоопарка. Хотя его директор Н. Бухарбай отрицает все домыслы. А вот в презентации, предоставленной строительной компанией, этого даже не скрывают. На одной из картинок показана перспектива развития района, где зоопарка нет!
На вопрос, почему власти Шымкента не содержали ипподром в надлежащем состоянии, ответ один — нет денег. Кстати, это порядка двух с половиной миллиардов тенге. Зато они есть на строительство дорожной развязки на проспекте Кунаева, целесообразность которой под большим вопросом. Причем для осуществления этого проекта власти готовы влезть в долги, выпуская облигации.
Но вернемся к ипподрому. Метания акиматовских чиновников началось сразу же после того, как горожане узнали из СМИ о «жестком торге». Экстренная пресс-конференция на ипподроме. Обещания заместителя акима предоставить журналистам и выложить в открытый доступ все документы, о которых спрашивала коллега Л. Доброта. Журналисты отстали, но не успокоились. Акиматовские вздохнули, но документы не предоставили.
Главная головная боль — это все же общественные слушания. Как вариант, была даже предпринята попытка собрать всех на мини-той, а затем сказать, что слушания провели и все «ЗА». Благо в Шымкенте живут люди, которые дорожат не только исторической памятью, но и понимают все последствия строительства жилого комплекса на месте ипподрома. В первую очередь — экологические. Именно поэтому на вопрос экс-депутата Мажилиса РК Ш. Мырзахметова: «Зачем вам это надо?», адресованный противникам строительства, З. Мирзаходжаева ответила: «Как зачем? Мы живем в этом городе! Мы дышим этим воздухом!».
Отрадно, что эти общественные слушания акимат вынужден проводить под натиском общественности. Хотя по закону — должны! И не через два года после одобрямса депутатов городского маслихата, а до.
В Шымкенте медленно, но верно зарождается гражданский активизм.
Своим мнением поделились практически все экс-градоначальники, которым не понраву идея акимата. Против строительства жилого комплекса выступают архитекторы. Молодежь устраивает одиночные пикеты. А в сети развернулась целая кампания под девизом «Сохраним Шымкент».
Не находят шымкентцы ответов и на следующие вопросы: если раньше не было денег на содержание ипподрома, откуда возьмутся на содержание нового? Или уже есть планы пристроить его в заботливые руки? ЖК можно построить где угодно, а создать комплекс: зоопарк, дендропарк, озеро и ипподром в одном месте — это уникальная возможность для развития туризма и прекрасная зона отдыха для горожан. Зачем разрушать?
Кстати, касаемо всевозможных изменений, шымкентские чиновники сразу же апеллируют к генплану. А генплан у нас может меняться по два раза на дню. Когда нечто подобное происходило в Алматы, в начале года в южной столице были приняты Правила застройки так называемого «золотого квадрата», где четко обозначено, что можно, а что нельзя. То же самое взяли на вооружение и наши южные соседи в Самарканде.
Во время последней встречи с руководством Шымкента на вопрос, если на общественных слушаниях примут решение отказаться от строительства жилого комплекса, будут ли позже возвращаться к этому вопросу, первый заместитель акима города Ш. Мукан ответил однозначно и утвердительно: «Нет!».
Инициатор же встречи А. Орынбек не удовлетворена ее итогами.
«Мы не против акима. Исходя из слов Президента страны и Елбасы об открытом акимате и слышащем государстве, мы хотели наладить диалог между акиматом и жителями. Но, к сожалению, вновь не получили ответов на наши вопросы», — подытожила Айгуль. Не ответили чиновники и на вопрос, почему при наличии в городе территорий для застройки должен страдать ипподром.
Несомненно, Шымкент нуждается в инвестициях. И у местной исполнительной власти неплохо получается справляться с привлечением денег на новые проекты.
Неужели не было заманчивого предложения для инвесторов по сохранению и дальнейшему содержанию дорогого сердцу шымкентцев ипподрома? Или не захотели?
Кстати, М. Айтенов, не пожелавший общаться с группой общественников, в этот же день провел совещание, на котором был заслушан отчет руководителя управления контроля и качества городской среды. После отчета аким дал несколько поручений молодому руководителю, среди которых — строгий контроль в отношении незаконных построек. Так что для выполнения наказа начальнику Г. Утенбаеву далеко ходить не надо. Ипподром пока еще стоит на своем законном месте.
Владимир Привалов
https://yujanka.kz/segodnya-snosim-ippodrom-a-zavtra-zoopark/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.02.2021 в 09:03:31 # 771300
Че вы паритесь? Все равно сделают че хотят. Плевали они на ваши нормы. А зоопарк и я бы закрыл. Не люблю зоопарки. Живетные в говне лежат за решеткой. Так себе зрелище. Но большинству нравится так что о каким там нормах говорить. Все будет сделано как всегда и через стандартное для Шыма место
alpha_portal 03.02.2021 в 10:37:44 # 771323
Цитата: 332-712 от 03.02.2021 04:25:37
Давайте, нахуй, всё снесём. Зоопарки, парки, театры, всё нахуй. Степь, гавноэлитные ЖК и торгово-развлекательные центры оставим. И заебись...
Давайте, нахуй, всё снесём. Зоопарки, парки, театры, всё нахуй. Степь, гавноэлитные ЖК и торгово-развлекательные центры оставим. И заебись...
Так и делаем. Так и происхожит
А потом когда раьоты не будет пусть еще всем по 42500 платят, чтобы водку было на что покупать
Дороги так и не до конца сделали. Во многих местах уже переделывать надо. Интересно акт приёмки был ?