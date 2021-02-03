В Шымкенте учеников и педагогов не пускают в собственную школу

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danilov 03 Февраля 2021 в 11:11:41
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Цитата: Софруджу от 03.02.2021 06:52:33
Дожились. Государство хочет сбросить с себя траты и ответственность за образование, начиная с начальной школы. Позор такому государству!
Дожились. Государство хочет сбросить с себя траты и ответственность за образование, начиная с начальной школы. Позор такому государству!
медицину уже сбросили, на очереди образование... все логично - любые проблемы это ВАШИ проблемы... только зачем тогда нам нужна вся эта рать чиновников, депутатов, зачем налоги мы платим? у простого гражданина и прав то не осталось - одни обязанности...