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Шымкент
В Шымкенте учеников и педагогов не пускают в собственную школу
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danilov 03 Февраля 2021 в 11:11:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 03.02.2021 в 12:52:33   # 771349
Дожились. Государство хочет сбросить с себя траты и ответственность за образование, начиная с начальной школы. Позор такому государству!
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  GoodZone 03.02.2021 в 12:59:57   # 771350
Цитата: Софруджу от 03.02.2021 06:52:33
Дожились. Государство хочет сбросить с себя траты и ответственность за образование, начиная с начальной школы. Позор такому государству!

медицину уже сбросили, на очереди образование... все логично - любые проблемы это ВАШИ проблемы... только зачем тогда нам нужна вся эта рать чиновников, депутатов, зачем налоги мы платим? у простого гражданина и прав то не осталось - одни обязанности...
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  Денис222 03.02.2021 в 13:02:50   # 771351
Каждый день то одно, то другое...и каждый раз кладут на нас прибор все больше... чего власть имущие добиваются? Они смягчать должны, а нет все туже...честно заипали уже..не сторонник митингов..но уже есть желание
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