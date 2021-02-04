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Шымкент
Чиновника из Шымкента лишили гражданства - полиция
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danilov 04 Февраля 2021 в 17:02:59
В октябре прошлого года в Департамент Агентства по городу Шымкент поступило коллективное обращение в отношении руководителя Управления физической культуры и спорта.

По рекомендации Совета по этике Почивалов О.В. был привлечен к дисплинарной ответственности (несоответствие занимаемой должности).
По вопросу его гражданства был направлен запрос в Департамент внутренних дел Шымкента и Управление миграционной службы данного Департамента.
Аналогичный запрос был направлен и аппаратом акима г. Шымкента.

Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.

Аналогичные письма ДП направил в аппарат акима г. Шымкента, Департамент АПК РК по г. Шымкенту, Департамент внутренного государственного аудита по г. Шымкент, Департамент эконоомических расследований г. Шымкент и заявителю Ж. Пралиеву.

В тот же день, 3 февраля, Департаментом Агентства по г. Шымкент направлено письмо акиму города с информацией о заключении ДП и требованиям законодательства о государственной службе.

Сообщаем, что Почивалов по вопросу своего гражданства обратился в суд Аль - Фарабийского района г. Шымкента с исковым заявлением в отношении ДП г. Шымкента.
Судьей Исмаиловым Н. Ш. 29 января 2021 года вынесено определение о принятии заявления и возбуждении подготовки гражданского дела.

Представитель Департамента
Агентства РК по делам государственной службы
по городу Шымкент
Қ. Ерболат

Олег Почивалов прокомментировал данную ситуацию:

- Мне давно известно о том, что некоторые общественные деятели сообщают и распространяют информацию о якобы моем двойном гражданстве, но я еще раз заявляю, что являюсь гражданином только Республики Казахстан.
В отношении Департамента полиции города Шымкент, предоставившего подтверждение о якобы моем двойном гражданстве, мной 22 января 2021 года было направлено заявление в суд. Заявление принято и возбуждено гражданское разбирательство. Я буду отстаивать свою правоту и честь.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 04.02.2021 в 17:26:19   # 771497
Ху из хи?
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  Даун 04.02.2021 в 17:31:11   # 771498
забанен до 04.03.2021 22:57:44
Что это
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  звукач 04.02.2021 в 18:00:33   # 771500
Кто то очень хочет занять его место руководителя Управления физической культуры и спорта,что так копнули.Ну это и ожидалось.Одно не пойму почему сам Почивалов не предугадал такое развите событий.
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  Zoggyla 04.02.2021 в 18:08:36   # 771502
Да охренеть! Как такое может быть!? Хотя, как- то достали меня медики, Звонят и звонят - вот вам надо то-то и то-то. Фамилия как? Верно, а инициалы? Так какого рожна вы пристали?
ЗЫ. Разберутся конечно. И, может, ложечки найдутся, а вот осадочек останется...
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  Даун 04.02.2021 в 18:09:01   # 771503
забанен до 04.03.2021 22:57:44
<censored>
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  alpha_portal 04.02.2021 в 18:24:55   # 771508
А че так бывает? Ну по идее невозможно же вот так человека гражданства лишить? Наверно все таки что-то нашли или конкретно так подставили?
А кто принес сюда эту новость? Где источник и какой датой новость датирована?
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  старик 04.02.2021 в 18:37:15   # 771511
Quote:
Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.
Хорошо бы выложить этот документ на всеобщее обозрение.
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  Pole13 04.02.2021 в 20:27:42   # 771516
забанен до 04.03.2021 22:58:22
Просто ты нетитульный Олежа, вот и все.
Мой друг работал у него, Олег хороший и как начальник и как человек. Я думаю многое бы сделал на этом посту.
<censored>
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  kkafp 04.02.2021 в 23:10:38   # 771524
Олег и правда очень хороший человек и действительно по настоящему работает во благо развития спорта. Хотелось бы, чтобы ему удалось преодолеть неприятности и продолжать работать дальше.
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  htmaker 04.02.2021 в 23:12:20   # 771525
Если человек становился в Шымкенте, выступал за город/страну, имеет звание заслуженного тренера РК по стендовой стрельбе, молодёжь готовит, это ведь куда показательнее и полезнее для общества, чем обвинения каких-то деятелей.
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  Ал 04.02.2021 в 23:39:21   # 771527
За какое слово двоих забанили?
Из этого второй вопрос: кто настучал?

Впрочем, я одного заявившего о прощании с сайтом в статусе онлайн наблюдаю... )
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  Dragon 04.02.2021 в 23:40:41   # 771528
Quote:
Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.

Если что, есть на кого подать в суд ему.

а тем временем:
Quote:
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституции РК и статьей 3 Закона РК "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства. Однако нередки случаи, когда граждане РК приобретают гражданство иностранного государства, не выйдя из гражданства РК, и тем самым имеют незаконное двойное гражданство. Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод (например, пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и т. д.).

Прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства. Гражданин обязан в течение 30 рабочих дней сообщить о факте приобретения иностранного гражданства и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения Министерства иностранных дел РК. Вы можете подробнее узнать том, как выйти из гражданства в статье «Выход из гражданства РК».
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  Ал 04.02.2021 в 23:56:16   # 771529
Quote:
15 декабря 2020
У главного спортсмена Шымкента выявили второе гражданство https://prosports.kz/news/478659-u-glavnogo-sportsmena-shymkenta-vyyavili-vtoroe-grazhdanstvo
В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о двойном гражданстве руководителя Управления физической культуры и спорта Шымкента Олега Владимировича Почивалова, пишет Prosports.kz.
Согласно опубликованным данным, казахстанский госслужащий имеет гражданство России.
...


Quote:
4 февраля 2021
Двойное гражданство выявили у главы управления спорта в Шымкенте
Миграционная полиция Шымкента выявила двойное гражданство у руководителя одного из городских управлений, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Олег Почивалов, занимающий пост главы управления спорта, оказался одновременно гражданином и Республики Казахстан, и Российской Федерации. В департаменте полиции сообщили, что чиновника уже лишили казахстанского паспорта.
«Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента выявлен факт наличия иностранного гражданства у гражданина Республики Казахстан Почивалова Олега Владимировича. В соответствии со статьей 21 части 5 Закона Республики Казахстан „О гражданстве РК“ Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента зарегистрирован факт утраты гражданства Республики Казахстан Почивалова Олега Владимировича», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
Сегодня руководитель городского департамента по делам государственной службы Али Комекбаев провел брифинг, где сообщил, что двойное гражданство у главы управления спорта выявилось после коллективного обращения, которое поступило в отношении него.
«Было коллективное обращение. Оно было вынесено на рассмотрение на заседании совета по этике. Тогда совет по этике внес рекомендацию акиму о привлечении к ответственности господина Почивалова, но один вопрос, который был поднят теми, кто обратился, был вопрос гражданства. И мы по компетенции отправили материалы для дачи заключения в уполномоченный орган — в миграционную службу. Вчера поступил нам официальный ответ.
Согласно ответу, с 20 января текущего года он (Почивалов) не является гражданином Республики Казахстан. Вчера в этот же день на основании этого письма от ДВД (департамент полиции — ред.) мы направили соответствующее письмо на имя акима города. В нем мы указали на это заключение официальное и информировали о норме закона о государственной службе, что утрата гражданства является основанием для прекращения государственной службы», — сообщил Комекбаев.
По его словам, Олег Почивалов сейчас находится на больничном. Чиновник обратился в суд за защитой своих прав, рассказал Али Комекбаев.
https://www.sports.kz/news/dvoynoe-grajdanstvo-vyiyavili-u-glavyi-upravleniya-sporta-v-shyimkente
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  Ал 05.02.2021 в 00:16:13   # 771530
Quote:
Qazaq 2021-02-04 15:43
99
Патриоты Казахстана. У более богатых вторая родина это ЛОНДОН.

Дмитрий Забей 2021-02-04 16:46
4
Qazaq, Те у которых родина Лондон, никто нашего гражданства не лишит ) Слушок был, что у одного очень уважаемого человека, есть гражданство Турции )

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chinovnika-iz-shyimkenta-mogut-uvolit-za-dvoynoe-grajdanstvo-428038/
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  Dimmon 05.02.2021 в 00:37:05   # 771532
Quote:
За какое слово двоих забанили?


видел но не придал значения, надо признать крайне некорректный пост (пол13)

примерное содержание что "отсталые" подчиненные не смогли вынести "продвинутого" руководителя

создатель всех любит одинаково
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  КЕДЫ 05.02.2021 в 00:41:14   # 771533
Ну с работы не уволили хотя бы?
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  Dimmon 05.02.2021 в 00:45:33   # 771534
Quote:
Ну с работы не уволили хотя бы?

уволили уже
Казахстан не европа где можно на госслужбе с 2-3 паспортами
в России с этим вроде тоже строго, и в принципе можно понять если должность "политическая" типа аким / губернатор, депутат, начальник управления и т.д.
но по адм. должностям должны быть допуски, работают же иностранцы в госнефтекомпаниях, в школах и универах
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  Dimmon 05.02.2021 в 00:47:36   # 771535
что ляпнул Даун не видел)))
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  Dimmon 05.02.2021 в 00:52:21   # 771536
не переживайте за Олега, он чел обеспеченный и со связями, запросто может стать советником акима по физкультуре и спорту, должность не относится к госслужбе, что нибудь придумают
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  Dimmon 05.02.2021 в 00:55:51   # 771537
вообще эта должность
Quote:
руководителя Управления физической культуры и спорта.

"неблагодарная" и скандальная, почти каждый уходит с приключениями, помню известный казахстанский боксер еле выпутался после этой должнсти
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  Вагнус 05.02.2021 в 01:03:59   # 771538
Пока будут разбираться, анау мынау. Кресло другой займёт. Потом просто изинятся, ой ебай ашипка, кешерыныз. А поезд уже туту...
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  Dimmon 05.02.2021 в 01:11:21   # 771540
почитал, в общем инфа распространилась так
В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о двойном гражданстве руководителя Управления физической культуры и спорта Шымкента Олега Почивалова
Канал журналиста Михаила Козачкова. Писать можно сюда @Kozachkovv или на 7282407@mail.ru

https://www.nur.kz/politics/1889578-vysokopostavlennogo-cinovnika-iz-symkenta-obvinili-v-dvojnom-grazdanstve/
опубликовали следующие скрины



не думаю что заказ от акиматовских, не забывайте многие верхи - "элитные" клиенты охотничьего сервиса Олега, они сами его пригласили
тут что то другое
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