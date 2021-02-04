Чиновника из Шымкента лишили гражданства - полиция

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danilov 04 Февраля 2021 в 17:02:59
По рекомендации Совета по этике Почивалов О.В. был привлечен к дисплинарной ответственности (несоответствие занимаемой должности).
По вопросу его гражданства был направлен запрос в Департамент внутренних дел Шымкента и Управление миграционной службы данного Департамента.
Аналогичный запрос был направлен и аппаратом акима г. Шымкента.
Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.
Аналогичные письма ДП направил в аппарат акима г. Шымкента, Департамент АПК РК по г. Шымкенту, Департамент внутренного государственного аудита по г. Шымкент, Департамент эконоомических расследований г. Шымкент и заявителю Ж. Пралиеву.
В тот же день, 3 февраля, Департаментом Агентства по г. Шымкент направлено письмо акиму города с информацией о заключении ДП и требованиям законодательства о государственной службе.
Сообщаем, что Почивалов по вопросу своего гражданства обратился в суд Аль - Фарабийского района г. Шымкента с исковым заявлением в отношении ДП г. Шымкента.
Судьей Исмаиловым Н. Ш. 29 января 2021 года вынесено определение о принятии заявления и возбуждении подготовки гражданского дела.
Представитель Департамента
Агентства РК по делам государственной службы
по городу Шымкент
Қ. Ерболат
Олег Почивалов прокомментировал данную ситуацию:
- Мне давно известно о том, что некоторые общественные деятели сообщают и распространяют информацию о якобы моем двойном гражданстве, но я еще раз заявляю, что являюсь гражданином только Республики Казахстан.
В отношении Департамента полиции города Шымкент, предоставившего подтверждение о якобы моем двойном гражданстве, мной 22 января 2021 года было направлено заявление в суд. Заявление принято и возбуждено гражданское разбирательство. Я буду отстаивать свою правоту и честь.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ. Разберутся конечно. И, может, ложечки найдутся, а вот осадочек останется...
alpha_portal 04.02.2021 в 18:24:55 # 771508
А кто принес сюда эту новость? Где источник и какой датой новость датирована?
Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.Хорошо бы выложить этот документ на всеобщее обозрение.
Мой друг работал у него, Олег хороший и как начальник и как человек. Я думаю многое бы сделал на этом посту.
<censored>
Из этого второй вопрос: кто настучал?
Впрочем, я одного заявившего о прощании с сайтом в статусе онлайн наблюдаю... )
Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.
Если что, есть на кого подать в суд ему.
а тем временем:
Quote:
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституции РК и статьей 3 Закона РК "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства. Однако нередки случаи, когда граждане РК приобретают гражданство иностранного государства, не выйдя из гражданства РК, и тем самым имеют незаконное двойное гражданство. Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод (например, пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и т. д.).
Прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства. Гражданин обязан в течение 30 рабочих дней сообщить о факте приобретения иностранного гражданства и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения Министерства иностранных дел РК. Вы можете подробнее узнать том, как выйти из гражданства в статье «Выход из гражданства РК».
Прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства. Гражданин обязан в течение 30 рабочих дней сообщить о факте приобретения иностранного гражданства и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения Министерства иностранных дел РК. Вы можете подробнее узнать том, как выйти из гражданства в статье «Выход из гражданства РК».
15 декабря 2020
У главного спортсмена Шымкента выявили второе гражданство https://prosports.kz/news/478659-u-glavnogo-sportsmena-shymkenta-vyyavili-vtoroe-grazhdanstvo
В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о двойном гражданстве руководителя Управления физической культуры и спорта Шымкента Олега Владимировича Почивалова, пишет Prosports.kz.
Согласно опубликованным данным, казахстанский госслужащий имеет гражданство России.
...
У главного спортсмена Шымкента выявили второе гражданство https://prosports.kz/news/478659-u-glavnogo-sportsmena-shymkenta-vyyavili-vtoroe-grazhdanstvo
В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о двойном гражданстве руководителя Управления физической культуры и спорта Шымкента Олега Владимировича Почивалова, пишет Prosports.kz.
Согласно опубликованным данным, казахстанский госслужащий имеет гражданство России.
...
Quote:
4 февраля 2021
Двойное гражданство выявили у главы управления спорта в Шымкенте
Миграционная полиция Шымкента выявила двойное гражданство у руководителя одного из городских управлений, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Олег Почивалов, занимающий пост главы управления спорта, оказался одновременно гражданином и Республики Казахстан, и Российской Федерации. В департаменте полиции сообщили, что чиновника уже лишили казахстанского паспорта.
«Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента выявлен факт наличия иностранного гражданства у гражданина Республики Казахстан Почивалова Олега Владимировича. В соответствии со статьей 21 части 5 Закона Республики Казахстан „О гражданстве РК“ Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента зарегистрирован факт утраты гражданства Республики Казахстан Почивалова Олега Владимировича», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
Сегодня руководитель городского департамента по делам государственной службы Али Комекбаев провел брифинг, где сообщил, что двойное гражданство у главы управления спорта выявилось после коллективного обращения, которое поступило в отношении него.
«Было коллективное обращение. Оно было вынесено на рассмотрение на заседании совета по этике. Тогда совет по этике внес рекомендацию акиму о привлечении к ответственности господина Почивалова, но один вопрос, который был поднят теми, кто обратился, был вопрос гражданства. И мы по компетенции отправили материалы для дачи заключения в уполномоченный орган — в миграционную службу. Вчера поступил нам официальный ответ.
Согласно ответу, с 20 января текущего года он (Почивалов) не является гражданином Республики Казахстан. Вчера в этот же день на основании этого письма от ДВД (департамент полиции — ред.) мы направили соответствующее письмо на имя акима города. В нем мы указали на это заключение официальное и информировали о норме закона о государственной службе, что утрата гражданства является основанием для прекращения государственной службы», — сообщил Комекбаев.
По его словам, Олег Почивалов сейчас находится на больничном. Чиновник обратился в суд за защитой своих прав, рассказал Али Комекбаев.
https://www.sports.kz/news/dvoynoe-grajdanstvo-vyiyavili-u-glavyi-upravleniya-sporta-v-shyimkente
Двойное гражданство выявили у главы управления спорта в Шымкенте
Миграционная полиция Шымкента выявила двойное гражданство у руководителя одного из городских управлений, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Олег Почивалов, занимающий пост главы управления спорта, оказался одновременно гражданином и Республики Казахстан, и Российской Федерации. В департаменте полиции сообщили, что чиновника уже лишили казахстанского паспорта.
«Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента выявлен факт наличия иностранного гражданства у гражданина Республики Казахстан Почивалова Олега Владимировича. В соответствии со статьей 21 части 5 Закона Республики Казахстан „О гражданстве РК“ Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента зарегистрирован факт утраты гражданства Республики Казахстан Почивалова Олега Владимировича», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
Сегодня руководитель городского департамента по делам государственной службы Али Комекбаев провел брифинг, где сообщил, что двойное гражданство у главы управления спорта выявилось после коллективного обращения, которое поступило в отношении него.
«Было коллективное обращение. Оно было вынесено на рассмотрение на заседании совета по этике. Тогда совет по этике внес рекомендацию акиму о привлечении к ответственности господина Почивалова, но один вопрос, который был поднят теми, кто обратился, был вопрос гражданства. И мы по компетенции отправили материалы для дачи заключения в уполномоченный орган — в миграционную службу. Вчера поступил нам официальный ответ.
Согласно ответу, с 20 января текущего года он (Почивалов) не является гражданином Республики Казахстан. Вчера в этот же день на основании этого письма от ДВД (департамент полиции — ред.) мы направили соответствующее письмо на имя акима города. В нем мы указали на это заключение официальное и информировали о норме закона о государственной службе, что утрата гражданства является основанием для прекращения государственной службы», — сообщил Комекбаев.
По его словам, Олег Почивалов сейчас находится на больничном. Чиновник обратился в суд за защитой своих прав, рассказал Али Комекбаев.
https://www.sports.kz/news/dvoynoe-grajdanstvo-vyiyavili-u-glavyi-upravleniya-sporta-v-shyimkente
Qazaq 2021-02-04 15:43
99
Патриоты Казахстана. У более богатых вторая родина это ЛОНДОН.
Дмитрий Забей 2021-02-04 16:46
4
Qazaq, Те у которых родина Лондон, никто нашего гражданства не лишит ) Слушок был, что у одного очень уважаемого человека, есть гражданство Турции )
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chinovnika-iz-shyimkenta-mogut-uvolit-za-dvoynoe-grajdanstvo-428038/
99
Патриоты Казахстана. У более богатых вторая родина это ЛОНДОН.
Дмитрий Забей 2021-02-04 16:46
4
Qazaq, Те у которых родина Лондон, никто нашего гражданства не лишит ) Слушок был, что у одного очень уважаемого человека, есть гражданство Турции )
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chinovnika-iz-shyimkenta-mogut-uvolit-za-dvoynoe-grajdanstvo-428038/
За какое слово двоих забанили?
видел но не придал значения, надо признать крайне некорректный пост (пол13)
примерное содержание что "отсталые" подчиненные не смогли вынести "продвинутого" руководителя
создатель всех любит одинаково
Ну с работы не уволили хотя бы?
уволили уже
Казахстан не европа где можно на госслужбе с 2-3 паспортами
в России с этим вроде тоже строго, и в принципе можно понять если должность "политическая" типа аким / губернатор, депутат, начальник управления и т.д.
но по адм. должностям должны быть допуски, работают же иностранцы в госнефтекомпаниях, в школах и универах
Quote:
руководителя Управления физической культуры и спорта.
"неблагодарная" и скандальная, почти каждый уходит с приключениями, помню известный казахстанский боксер еле выпутался после этой должнсти
В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о двойном гражданстве руководителя Управления физической культуры и спорта Шымкента Олега Почивалова
Канал журналиста Михаила Козачкова. Писать можно сюда @Kozachkovv или на 7282407@mail.ru
https://www.nur.kz/politics/1889578-vysokopostavlennogo-cinovnika-iz-symkenta-obvinili-v-dvojnom-grazdanstve/
опубликовали следующие скрины
не думаю что заказ от акиматовских, не забывайте многие верхи - "элитные" клиенты охотничьего сервиса Олега, они сами его пригласили
тут что то другое