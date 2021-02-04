Чиновника из Шымкента лишили гражданства - полиция

Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.

Вчера, 3 февраля, из ДП г. Шымкента за подписью начальника генерал-майора Е. Жумаханбетова пришел ответ о том, что Почивалов О. Д. с 20. 01. 2021 утратил гражданство РК.



В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституции РК и статьей 3 Закона РК "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства. Однако нередки случаи, когда граждане РК приобретают гражданство иностранного государства, не выйдя из гражданства РК, и тем самым имеют незаконное двойное гражданство. Основной мотив получения второго гражданства не просто желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод (например, пенсионный расчет, пособие за рождение второго ребенка и т. д.).



Прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства. Гражданин обязан в течение 30 рабочих дней сообщить о факте приобретения иностранного гражданства и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения Министерства иностранных дел РК. Вы можете подробнее узнать том, как выйти из гражданства в статье «Выход из гражданства РК».