В Шымкенте бастовали водители автобусов

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старик 04 Февраля 2021 в 18:48:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 04.02.2021 15:34:33Один из водителей упомянул про 110 тысяч.
200 штук водителю и 100 штук кондуктору - а это точно Шымкент?!! У нас средняя зарплата ниже 200, при том что водитель это не инженер.
200 штук водителю и 100 штук кондуктору - а это точно Шымкент?!! У нас средняя зарплата ниже 200, при том что водитель это не инженер.
момент с 3:28 - 200 тысяч пообещали...
Цитата: старик от 04.02.2021 16:07:04"всевозможные контролеры монополистов, поставщиков коммунальных услуг, электрики, сантехники" не в состоянии город парализовать.
Меня просто ошарашило обещание чиновника повысить зарплату в два раза. Если так можно, то завтра на улицы выйдут дворники( те вообще получают тысяч пятьдесят по моему), всевозможные контролеры монополистов, поставщиков коммунальных услуг, электрики,(спрашивал у электрика, з\п пятьдесят тысяч). сантехники.
Меня просто ошарашило обещание чиновника повысить зарплату в два раза. Если так можно, то завтра на улицы выйдут дворники( те вообще получают тысяч пятьдесят по моему), всевозможные контролеры монополистов, поставщиков коммунальных услуг, электрики,(спрашивал у электрика, з\п пятьдесят тысяч). сантехники.
При этом если откажется работать один электрик или сантехник, то можно найти другого.
Замену водителям при низкой зряплате и высокой нагрузке найти сложнее...
Цитата: Софруджу от 04.02.2021 17:05:56До сих пор не приучили?
То, что шофера слишком борзые это факт. Смотрят на пассажира с карточкой как на врага народа, потому что привыкли иметь большую часть дохода с обмана
То, что шофера слишком борзые это факт. Смотрят на пассажира с карточкой как на врага народа, потому что привыкли иметь большую часть дохода с обмана
В моем городе платят наличкой редкие единицы...