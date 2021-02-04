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Шымкент
В Шымкенте бастовали водители автобусов
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старик 04 Февраля 2021 в 18:48:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 04.02.2021 в 21:34:33   # 771517
200 штук водителю и 100 штук кондуктору - а это точно Шымкент?!! У нас средняя зарплата ниже 200, при том что водитель это не инженер.
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  Ал 04.02.2021 в 21:57:55   # 771518
Цитата: NBE от 04.02.2021 15:34:33
200 штук водителю и 100 штук кондуктору - а это точно Шымкент?!! У нас средняя зарплата ниже 200, при том что водитель это не инженер.
Один из водителей упомянул про 110 тысяч.
момент с 3:28 - 200 тысяч пообещали...
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  старик 04.02.2021 в 22:07:04   # 771520
Меня просто ошарашило обещание чиновника повысить зарплату в два раза. Если так можно, то завтра на улицы выйдут дворники( те вообще получают тысяч пятьдесят по моему), всевозможные контролеры монополистов, поставщиков коммунальных услуг, электрики,(спрашивал у электрика, з\п пятьдесят тысяч). сантехники.
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  Ал 04.02.2021 в 22:13:48   # 771521
Цитата: старик от 04.02.2021 16:07:04
Меня просто ошарашило обещание чиновника повысить зарплату в два раза. Если так можно, то завтра на улицы выйдут дворники( те вообще получают тысяч пятьдесят по моему), всевозможные контролеры монополистов, поставщиков коммунальных услуг, электрики,(спрашивал у электрика, з\п пятьдесят тысяч). сантехники.
"всевозможные контролеры монополистов, поставщиков коммунальных услуг, электрики, сантехники" не в состоянии город парализовать.
При этом если откажется работать один электрик или сантехник, то можно найти другого.
Замену водителям при низкой зряплате и высокой нагрузке найти сложнее...
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  Софруджу 04.02.2021 в 23:05:56   # 771523
То, что шофера слишком борзые это факт. Смотрят на пассажира с карточкой как на врага народа, потому что привыкли иметь большую часть дохода с обмана
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  Ал 04.02.2021 в 23:32:42   # 771526
Цитата: Софруджу от 04.02.2021 17:05:56
То, что шофера слишком борзые это факт. Смотрят на пассажира с карточкой как на врага народа, потому что привыкли иметь большую часть дохода с обмана
До сих пор не приучили?

В моем городе платят наличкой редкие единицы...
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