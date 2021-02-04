В Шымкенте бастовали водители автобусов

Меня просто ошарашило обещание чиновника повысить зарплату в два раза. Если так можно, то завтра на улицы выйдут дворники( те вообще получают тысяч пятьдесят по моему), всевозможные контролеры монополистов, поставщиков коммунальных услуг, электрики,(спрашивал у электрика, з\п пятьдесят тысяч). сантехники.