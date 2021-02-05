Проведено рейдовое мероприятие на даче Кайнар булак

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danilov 05 Февраля 2021 в 20:11:30
В ходе мероприятия было проверено 1712 жилых помещений, 217 лиц были доставлены в участковые пункты полиции №54 и №55 Каратауского РУП, у них изъяты отпечатки пальцев рук. Выявлено 12 лиц без документов, удостоверяющих личность. Из них 3 гражданина размещены в приемник-распределитель.
Также в ходе проверки были выявлены граждане, находящиеся в розыске: - 1 гражданин, причастный к совершению кражи;
- 1 гражданин, причастный к разбойному нападению;
- 1 гражданин, причастный к мелкому хищению;
в кармане гражданина 1988 г.р. обнаружен и изъят патрон; в кармане гражданина 1977 г.р. обнаружено и изъято вещество, похожее на наркотическое средство;
Проверено 24 зарегистрированных владельца оружия, из них в отношении 2 лиц за нарушение правил хранения оружия составлено 2 административных протокола по статье 484 КоАП РК.
Кроме того, сотрудниками Полка патрульной полиции составлено 49 административных протоколов, 3 автомашины поставлены на штрафстоянку.
Всего по оперативно-профилактическому мероприятию «Чистый город» составлено 165 административных протоколов.
В ходе проверки 32 продуктовых магазинов выявлено 2 факта отсутствия лицензии на продажу спиртной продукции, собранные документы направлены в Управление Департамента доходов по Каратаускому району для принятия процессуального решения.
Проведена разъяснительная работа по установке видеокамер владельцам торговых точек, магазинов на территории дачного участка Кайнар булак.
Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто их вообще в дом пустил для обследования помещений?
А 217 человек на каком основании они доставили в участковый пункт?