 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Проведено рейдовое мероприятие на даче Кайнар булак
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Февраля 2021 в 20:11:30
4 февраля 2021 года с 6:00 утра по инициативе начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора полиции Е.Жумаханбетова в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Чистый город», «Мигрант» и «Қару» около 400 сотрудников Департамента полиции провели рейд на даче Кайнар булак в Каратауском районе.
В ходе мероприятия было проверено 1712 жилых помещений, 217 лиц были доставлены в участковые пункты полиции №54 и №55 Каратауского РУП, у них изъяты отпечатки пальцев рук. Выявлено 12 лиц без документов, удостоверяющих личность. Из них 3 гражданина размещены в приемник-распределитель.
Также в ходе проверки были выявлены граждане, находящиеся в розыске: - 1 гражданин, причастный к совершению кражи;
- 1 гражданин, причастный к разбойному нападению;
- 1 гражданин, причастный к мелкому хищению;
в кармане гражданина 1988 г.р. обнаружен и изъят патрон; в кармане гражданина 1977 г.р. обнаружено и изъято вещество, похожее на наркотическое средство;
Проверено 24 зарегистрированных владельца оружия, из них в отношении 2 лиц за нарушение правил хранения оружия составлено 2 административных протокола по статье 484 КоАП РК.
Кроме того, сотрудниками Полка патрульной полиции составлено 49 административных протоколов, 3 автомашины поставлены на штрафстоянку.
Всего по оперативно-профилактическому мероприятию «Чистый город» составлено 165 административных протоколов.
В ходе проверки 32 продуктовых магазинов выявлено 2 факта отсутствия лицензии на продажу спиртной продукции, собранные документы направлены в Управление Департамента доходов по Каратаускому району для принятия процессуального решения.
Проведена разъяснительная работа по установке видеокамер владельцам торговых точек, магазинов на территории дачного участка Кайнар булак.
Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 05.02.2021 в 20:42:43   # 771600
Патрон в кармане? Вы блин серьёзно? На каком основании 217 человек доставили в участки и сняли отпечатки пальцев?
Кто их вообще в дом пустил для обследования помещений?
поощрить (2) | покарать
  alterside 05.02.2021 в 20:47:07   # 771601
Если я правильно понял они в 6 утра проверили 1712 домов? В 6 утра Карл!
А 217 человек на каком основании они доставили в участковый пункт?
поощрить (1) | покарать
  Денис222 05.02.2021 в 20:53:17   # 771602
Дачи...это давно уже город
поощрить | покарать
  GoodZone 05.02.2021 в 22:20:18   # 771603
Господа, вам не угодишь. То полиция не работает и бездействует, начинает работать - опять не довольны. Уж лучше пусть так, чем по улицам курильщиков гонять... Тем более какой-никакой, а результат есть. Возможно и перегнули где-то, но начали шевелить это болото... Пусть порядок наводят, люди хоть начнут понимать, что полиция не только красивые цифры в управление сдает... хочется в это верить.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь