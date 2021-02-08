В ГОРОДСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ УСТАНОВЯТ СОВРЕМЕННЫЙ АППАРАТ ПЭТ

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danilov 08 Февраля 2021 в 17:58:34
Это новый технологический метод диагностики и лечения онкологических больных. То есть, с его помощью обнаруживают невидимые злокачественные новообразования, а также сознательно лечит организм без побочных эффектов. Выявление возникновения онкологических заболеваний на ранней стадии позволяет продлить срок жизни больных. В Казахстане данные аппараты есть только в Алматы и Нур-Султане.
В ПЭТ-центре ежегодно могут пройти обследование и лечение от рака 3 549 человек.
Инвестор планирует оказывать населению качественные медицинские услуги, взяв на себя ответственность за установку, его содержанию и обучению персонала. Этот шаг позволит Шымкенту в будущем стать крупнейшим медицинским центром региона.
Стоит отметить, данный проект реализуется через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и систему обязательного социально-медицинского страхования.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Выявление возникновения онкологических заболеваний на ранней стадии позволяет продлить срок жизни больных.
Чтобы он подольше помучались, а не вылечились?
Цитата: GoodZone от 08.02.2021 12:58:55
А специалисты есть, которые с этим аппаратом работать будут?
А специалисты есть, которые с этим аппаратом работать будут?
Есть Серик с верхнего рынка, он мясом давно торгует
несколько раз был там, навещал знакомых, 2 живы здоровы, 1 го уже нет
клинику надо перестраивать, вынести поближе к природе