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Шымкент
В ГОРОДСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ УСТАНОВЯТ СОВРЕМЕННЫЙ АППАРАТ ПЭТ
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danilov 08 Февраля 2021 в 17:58:34
В онкологическом центре города Шымкент установят беспрецедентное устройство для выявления рака на ранней стадии. Современный аппарат позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) установят в рамках государственно-частного партнерства. Данный проект реализуется в соответствии с договоренностями, заключенными между управлением здравоохранения города Шымкент и ТОО «МедИнвестГруп Казахстан».

Это новый технологический метод диагностики и лечения онкологических больных. То есть, с его помощью обнаруживают невидимые злокачественные новообразования, а также сознательно лечит организм без побочных эффектов. Выявление возникновения онкологических заболеваний на ранней стадии позволяет продлить срок жизни больных. В Казахстане данные аппараты есть только в Алматы и Нур-Султане.

В ПЭТ-центре ежегодно могут пройти обследование и лечение от рака 3 549 человек.

Инвестор планирует оказывать населению качественные медицинские услуги, взяв на себя ответственность за установку, его содержанию и обучению персонала. Этот шаг позволит Шымкенту в будущем стать крупнейшим медицинским центром региона.

Стоит отметить, данный проект реализуется через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и систему обязательного социально-медицинского страхования.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 08.02.2021 в 18:58:55   # 771666
А специалисты есть, которые с этим аппаратом работать будут?
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  Zoggyla 08.02.2021 в 19:12:23   # 771667
Quote:
Выявление возникновения онкологических заболеваний на ранней стадии позволяет продлить срок жизни больных.

Чтобы он подольше помучались, а не вылечились?
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  Skype 08.02.2021 в 21:25:00   # 771672
Цитата: GoodZone от 08.02.2021 12:58:55
А специалисты есть, которые с этим аппаратом работать будут?


Есть Серик с верхнего рынка, он мясом давно торгует
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  старик 08.02.2021 в 22:38:35   # 771682
Новость хорошая.
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  Софруджу 08.02.2021 в 23:07:25   # 771685
Там ожидается что-то бесплатное? Как-то пришлось там обследоваться. Всё за деньги. Мотивация - бесплатно для онкобольных. Пока диагноз не поставим и если не поставим, то платно. Все так радуются отсутствию ИХ диагноза, что не особо ропщут
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  Dimmon 08.02.2021 в 23:27:02   # 771686
не шутите на тему онкологии , не стоит
несколько раз был там, навещал знакомых, 2 живы здоровы, 1 го уже нет
клинику надо перестраивать, вынести поближе к природе
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