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Шымкент
В ШЫМКЕНТЕ БУДЕТ УСИЛЕНО ВНИМАНИЕ ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТАКСИ
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danilov 11 Февраля 2021 в 13:29:05
Директор ТОО «Компания 13 регион» города Шымкент Ерлан Малдакасов 3 февраля 2021 года принял участие в личном приеме акима города и поднял вопрос о перевозке такси в городе. Мурат Айтенов отметил, что в целях решения вопроса будет организовано совещание с участием предпринимателя, прибывшего на прием, и руководителей компетентных органов.

Данное совещание было организовано под председательством акима города, в котором приняли участие руководители департамента полиции, департамента государственных доходов, инспекции транспортного контроля и транспортный прокурор. На нем широко обсуждались вопросы в сфере такси в городе.

В соответствии с Законом РК «Об автомобильном транспорте» предприниматели перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить уведомление в местный исполнительный орган. В городе Шымкент обслуживают пассажиров 935 такси 30 физических и юридических лиц. Для них организовано 35 стоянок такси.

На сегодняшний день, по прогнозам, в Шымкенте незаконными пассажирскими перевозками на легковых автомобилях, на постоянной основе занимаются свыше 1200 физических лиц. Кроме того, из 14 стихийных стоянок на территории города, областные, городские, межрайонные перевозки осуществляются с более 500 микроавтобусами и легковыми автомобилями.

В целях пресечения незаконных пассажирских перевозок была утверждена «Дорожная карта», создана рабочая группа. Так, рабочая группа организовала рейдовые мероприятия, в результате которых в прошлом году на 215 владельцев такси были наложены административные штрафы.

На совещании руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Е.Жолдасов отметил, что при перевозке такси в основном ежедневно наблюдаются такие нарушения, как обслуживание пассажиров водителями без прохождения технических осмотров медицинских и транспортных средств, отключение специальных программ (inDriver/Яндекс) или отсутствие механизмов регулирования работы.

Подводя итоги совещания, аким города отметил, что необходимо изучить стоянки такси и рассмотреть возможность установки на этих территориях камер «Сергек».

- На сегодняшний день одним из способов выявления тех, кто создает незаконную автостоянку и занимается там перевозкой пассажиров, является увеличение количества камер «Сергек». Кроме того, необходимо изучить опыт других мегаполисов по услугам такси. Увеличивая конкуренцию мы можем развивать туризм. В связи с этим, поручаю провести совместную работу с управлением туризма и ТОО «Компания 13 регион».

Вместе с тем, совместно с компетентными органами поручено продолжить организацию рейдовых мероприятий по контролю за работой такси в городе.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 11.02.2021 в 13:38:07   # 771827
Напрягут стихийных-официалы разгонят цены. На камеры их бюджеты выделят охуилиарды денег, стихийные свалят на 100 метров дальше/ближе. И как всегда, "выиграет" от этого простой народ.
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  M54 11.02.2021 в 13:52:51   # 771828
Хе,хе. Работал я там, в этом 13 регионе, на своем транспорте. Что то не видел чтоб мед.осмотр или тех.осмотр проводили, а лишь визуально осматривали тачку на чистоту. И в месяц или неделю (точно не помню) на каую то бумажку 1000 тг брали. Вернулся в яндекс (а то не дай бог они узнают что параллельно работаю в яндексе они меня оштрафуют на 3 000 000 тг. , в начале подписали такую херню"договор")
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  русо 11.02.2021 в 15:12:20   # 771835
Каждый борется за свой кусок хлеба. Яндекс и Индрайвер беребивают хлебушек Региону. Но штрафовать конечно не стоит. Сейчас и так с работой мужикам тяжело. Большинство мужиков таксуя кормят целую семью. Я сам иногда таксую в свободное время из-за нехватки денег на Яндексе. Лучше бы Акимат побольше рабочих мест создавал для народа!!!!
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  Dimmon 11.02.2021 в 15:23:20   # 771836
Quote:
наблюдаются такие нарушения, как обслуживание пассажиров водителями без прохождения технических осмотров медицинских и транспортных средств, отключение специальных программ (inDriver/Яндекс)


не думаю что речь идет о борьбе с яндексом или индрайвером, во первых регион 13 сам вроде принимает часть заказов через яндекс, во вторых яндекс / индрайвер официально зарегистрированы и предоставляют всю информацию налоговой
другое дело что не все водители в яндекс/ индрайвес зарегистрированы как ИП, а стоило бы, тем более до конца год подпадают под освобождение от налогов
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