В ШЫМКЕНТЕ БУДЕТ УСИЛЕНО ВНИМАНИЕ ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТАКСИ

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danilov 11 Февраля 2021 в 13:29:05
Данное совещание было организовано под председательством акима города, в котором приняли участие руководители департамента полиции, департамента государственных доходов, инспекции транспортного контроля и транспортный прокурор. На нем широко обсуждались вопросы в сфере такси в городе.
В соответствии с Законом РК «Об автомобильном транспорте» предприниматели перед началом осуществления деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить уведомление в местный исполнительный орган. В городе Шымкент обслуживают пассажиров 935 такси 30 физических и юридических лиц. Для них организовано 35 стоянок такси.
На сегодняшний день, по прогнозам, в Шымкенте незаконными пассажирскими перевозками на легковых автомобилях, на постоянной основе занимаются свыше 1200 физических лиц. Кроме того, из 14 стихийных стоянок на территории города, областные, городские, межрайонные перевозки осуществляются с более 500 микроавтобусами и легковыми автомобилями.
В целях пресечения незаконных пассажирских перевозок была утверждена «Дорожная карта», создана рабочая группа. Так, рабочая группа организовала рейдовые мероприятия, в результате которых в прошлом году на 215 владельцев такси были наложены административные штрафы.
На совещании руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Е.Жолдасов отметил, что при перевозке такси в основном ежедневно наблюдаются такие нарушения, как обслуживание пассажиров водителями без прохождения технических осмотров медицинских и транспортных средств, отключение специальных программ (inDriver/Яндекс) или отсутствие механизмов регулирования работы.
Подводя итоги совещания, аким города отметил, что необходимо изучить стоянки такси и рассмотреть возможность установки на этих территориях камер «Сергек».
- На сегодняшний день одним из способов выявления тех, кто создает незаконную автостоянку и занимается там перевозкой пассажиров, является увеличение количества камер «Сергек». Кроме того, необходимо изучить опыт других мегаполисов по услугам такси. Увеличивая конкуренцию мы можем развивать туризм. В связи с этим, поручаю провести совместную работу с управлением туризма и ТОО «Компания 13 регион».
Вместе с тем, совместно с компетентными органами поручено продолжить организацию рейдовых мероприятий по контролю за работой такси в городе.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
наблюдаются такие нарушения, как обслуживание пассажиров водителями без прохождения технических осмотров медицинских и транспортных средств, отключение специальных программ (inDriver/Яндекс)
не думаю что речь идет о борьбе с яндексом или индрайвером, во первых регион 13 сам вроде принимает часть заказов через яндекс, во вторых яндекс / индрайвер официально зарегистрированы и предоставляют всю информацию налоговой
другое дело что не все водители в яндекс/ индрайвес зарегистрированы как ИП, а стоило бы, тем более до конца год подпадают под освобождение от налогов