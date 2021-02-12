В Шымкенте выращивают мраморную говядину

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danilov 12 Февраля 2021 в 15:36:55
На сегодняшний день лидирующее хозяйство расположено в жилом массиве Сайрам, Каратауского района. В крестьянском хозяйстве «Нурали» откармливаются породы крупного рогатого скота, способные давать мраморное мясо. В частности, 30% - «Абердин-Ангусская», 30% - «Аулиекольская», 30% - «Казахская белоголовая» и остальные 10% - местные породы крупного рогатого скота. Продукция, кроме нашего города, поставляется и в другие регионы страны.
По словам владельца хозяйства, фермера Шерали Усманова, он начал свою деятельность в 2005 году с откорма 7 голов крупного рогатого скота. А, на сегодняшний день здесь насчитывается около тысячи голов крупного рогатого скота.
В плане развития семейного бизнеса, индивидуальный предприниматель планирует в следующем году довести вместимость территории фермы до 1500 голов, а также увеличить долю качественной мясной продукции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Их надо отпустить и дать шанс на спасение при охоте на них!
Кушать хотят , попробуй прокорми такую ораву .
При этом коров согласно технологии обычно на выгул не отпускают.
Quote:
На ферме недалеко от Стокгольма после долгой зимы коров выпустили на пастбище. Свое ликование они даже не пытались скрыть…
Цитата: Zoggyla от 12.02.2021 13:55:39
Питаться безобидными животными, а тем более, выращивать их для насильственной смерти
Их надо отпустить и дать шанс на спасение при охоте на них!
Питаться безобидными животными, а тем более, выращивать их для насильственной смерти
Их надо отпустить и дать шанс на спасение при охоте на них!