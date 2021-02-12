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Шымкент
В Шымкенте выращивают мраморную говядину
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danilov 12 Февраля 2021 в 15:36:55
В Шымкенте есть фермерское хозяйство, которое не только откармливает крупный рогатый скот, но и производит качественное мясо, а именно мраморную мясную продукцию, которая очень ценится на рынке. Данный вид мяса пользуется большим спросом в ресторанах.



На сегодняшний день лидирующее хозяйство расположено в жилом массиве Сайрам, Каратауского района. В крестьянском хозяйстве «Нурали» откармливаются породы крупного рогатого скота, способные давать мраморное мясо. В частности, 30% - «Абердин-Ангусская», 30% - «Аулиекольская», 30% - «Казахская белоголовая» и остальные 10% - местные породы крупного рогатого скота. Продукция, кроме нашего города, поставляется и в другие регионы страны.

По словам владельца хозяйства, фермера Шерали Усманова, он начал свою деятельность в 2005 году с откорма 7 голов крупного рогатого скота. А, на сегодняшний день здесь насчитывается около тысячи голов крупного рогатого скота.

В плане развития семейного бизнеса, индивидуальный предприниматель планирует в следующем году довести вместимость территории фермы до 1500 голов, а также увеличить долю качественной мясной продукции.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 12.02.2021 в 19:14:01   # 771918
Что то коровы грустные.
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  Zoggyla 12.02.2021 в 19:55:39   # 771922
Питаться безобидными животными, а тем более, выращивать их для насильственной смерти
Их надо отпустить и дать шанс на спасение при охоте на них!
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  KAN13 12.02.2021 в 19:58:11   # 771923

Кушать хотят , попробуй прокорми такую ораву .
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  Ал 12.02.2021 в 20:26:06   # 771926
При выращивании на мраморное мясо на кормах не должны экономить.
При этом коров согласно технологии обычно на выгул не отпускают.

Quote:

На ферме недалеко от Стокгольма после долгой зимы коров выпустили на пастбище. Свое ликование они даже не пытались скрыть…
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  Ал 12.02.2021 в 20:46:11   # 771927
Цитата: Zoggyla от 12.02.2021 13:55:39
Питаться безобидными животными, а тем более, выращивать их для насильственной смерти
Их надо отпустить и дать шанс на спасение при охоте на них!
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