В Шымкенте запустят прокат электроскутеров

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danilov 12 Февраля 2021 в 19:20:35
Этот проект получил широкое распространение по всему миру. На сегодняшний день среди стран Центральной Азии он реализован только в Казахстане. Ранее данный проект был запущен в городе Алматы.
Для реализации проекта в город привлечено более 127 млн тенге инвестиций. Кроме того будет создано 20 постоянных рабочих мест.
На сегодняшний день в центре города подготовлена техническая база для быстрого обслуживания скутеров.
Предварительная стоимость аренды электроскутера составляет 30 тенге за 1 минуту, также предусмотрены абонементы – еженедельные и ежемесячные.
На первом этапе планируется запустить 300 скутеров и открыть 30 постов, расположенных в разных частях города.
В целях безопасности скорость скутеров ограничена до 25 км / ч.
Экологически чистый - все скутеры оснащены электродвигателями, работающими на батарейках.
Чтобы воспользоваться услугой, Вам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении OZIM. Для этого в первую очередь необходимо скачать приложение из App Store или Play Market.
Для регистрации вам необходимо сфотографировать лицевую сторону документа, удостоверяющего личность, а также селфи вместе с документом.
Стоит отметить, что использование скутеров запрещено лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Если при проверке будет установлено, что пользователь не достиг совершеннолетия, то этот пользователь будет заблокирован.
Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
А если по существу, где на этих самокатах ездить по городу. Они актуальны в мегаполисах, чтоб доехать из пункта А в пункт Б, а не просто покататься в парке
Цитата: Versus от 12.02.2021 13:52:57
И будет та же шляпа что и Шымкентбайк
И будет та же шляпа что и Шымкентбайк
Еще хуже, эти конченные вообще будут...По тротуару фиг потом пройдешь.