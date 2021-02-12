 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте запустят прокат электроскутеров
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Февраля 2021 в 19:20:35
С 1 марта в Шымкенте компания «Ozim Scooters» совместно с акиматом планирует запустить проект скутер-шеринг.



Этот проект получил широкое распространение по всему миру. На сегодняшний день среди стран Центральной Азии он реализован только в Казахстане. Ранее данный проект был запущен в городе Алматы.

Для реализации проекта в город привлечено более 127 млн тенге инвестиций. Кроме того будет создано 20 постоянных рабочих мест.

На сегодняшний день в центре города подготовлена техническая база для быстрого обслуживания скутеров.

Предварительная стоимость аренды электроскутера составляет 30 тенге за 1 минуту, также предусмотрены абонементы – еженедельные и ежемесячные.

На первом этапе планируется запустить 300 скутеров и открыть 30 постов, расположенных в разных частях города.

В целях безопасности скорость скутеров ограничена до 25 км / ч.

Экологически чистый - все скутеры оснащены электродвигателями, работающими на батарейках.

Чтобы воспользоваться услугой, Вам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении OZIM. Для этого в первую очередь необходимо скачать приложение из App Store или Play Market.

Для регистрации вам необходимо сфотографировать лицевую сторону документа, удостоверяющего личность, а также селфи вместе с документом.

Стоит отметить, что использование скутеров запрещено лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Если при проверке будет установлено, что пользователь не достиг совершеннолетия, то этот пользователь будет заблокирован.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 12.02.2021 в 19:52:57   # 771921
И будет та же шляпа что и Шымкентбайк
поощрить (1) | покарать
  Aborigen 12.02.2021 в 20:13:54   # 771924
Кто-то красиво освоит несколько десятков миллионов.
А если по существу, где на этих самокатах ездить по городу. Они актуальны в мегаполисах, чтоб доехать из пункта А в пункт Б, а не просто покататься в парке
поощрить | покарать
  Рамзес 12.02.2021 в 22:10:08   # 771935
Цитата: Versus от 12.02.2021 13:52:57
И будет та же шляпа что и Шымкентбайк

Еще хуже, эти конченные вообще будут...По тротуару фиг потом пройдешь.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь