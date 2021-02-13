В Шымкенте в индустриальной зоне в результате обрушения погибли трое рабочих

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danilov 13 Февраля 2021 в 20:44:41
На месте происшествия в аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда, 1 кинологический расчет. С помощью кинологического расчета под завалами обнаружены тела 3-х мужчин -1967 г.р., 1992 г.р. и 1999 г.р. По предварительным данным один их них работал охранником, остальные двое занимались разборкой металлических конструкций бесхозного цеха.
Всего были задействованы 18 сотрудников и 1 кинологический расчет Департамента по ЧС г.Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.
Группа по связям собщественностью ДЧС г.Шымкент
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