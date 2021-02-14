Гвардеец спас девушку от изнасилования в Шымкенте

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danilov 14 Февраля 2021 в 08:10:17
После задержания, на место происшествия был вызван экипаж полиции 102, и задержанный был доставлен в РУВД Енбекшинского района города Шымкент.
- Я как услышал голос девушки, сразу же направился туда. Думаю каждый бы на моем месте поступил именно так, - скромно отвечает Артем Калашников.
Во время задержания подозреваемых, гвардеец сам того не замечая, повредил себе руку, но при этом до прибытия полицейских сдерживал мужчину.
По данному делу возбуждено уголовное дело, а по второму подозреваемому был объявлен план перехвата.
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А девушке в 00.40 гулять с 2 не советуем