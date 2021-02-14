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Шымкент
Гвардеец спас девушку от изнасилования в Шымкенте
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danilov 14 Февраля 2021 в 08:10:17
По дороге домой около 00.40 часов по улице Жібек Жолы, рядовой Артем Калашников услышал крики девушки о помощи. Долго не раздумывая, военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. Прибыв на место, он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Артем с легкостью откинул одного из мужчин, и сразу же кинулся ко второму злоумышленнику, между ними завязалась драка. Принименяя приемы рукопашного боя один из злоумышленников был скручен и задержан, а второму подозреваемому удалось сбежать.

После задержания, на место происшествия был вызван экипаж полиции 102, и задержанный был доставлен в РУВД Енбекшинского района города Шымкент.

- Я как услышал голос девушки, сразу же направился туда. Думаю каждый бы на моем месте поступил именно так, - скромно отвечает Артем Калашников.

Во время задержания подозреваемых, гвардеец сам того не замечая, повредил себе руку, но при этом до прибытия полицейских сдерживал мужчину.

По данному делу возбуждено уголовное дело, а по второму подозреваемому был объявлен план перехвата.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 14.02.2021 в 09:02:06   # 772008
Молодец Артем Калашников

А девушке в 00.40 гулять с 2 не советуем
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  русо 14.02.2021 в 09:56:56   # 772010
Молодец, МУЖИК
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  русо 14.02.2021 в 09:57:20   # 772011
Наградить бы не помешало человека
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  plex 14.02.2021 в 12:10:16   # 772015
Это был Бэтмен!
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