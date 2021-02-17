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Шымкент
В Шымкенте автоматизирован контроль водоёмов
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danilov 17 Февраля 2021 в 15:19:11
По поручению акима города Мурата Айтенова, для мониторинга водоемов на территории города установлены ультразвуковой излучатель и датчик радимодема LoRaWAN. Данный проект реализуется впервые в республике в городе Шымкент. Датчик замеряет расстояние от своего излучателя до водной поверхности с помощью ультразвуковых волн, определяя расстояние с точностью до миллиметра.

Специальное устройство позволяет предотвратить угрозу наводнения, ежедневно определять и прогнозировать уровень воды.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям, полковник Жанибек Каримбаев.

- Работа по установке специального оборудования на водохранилищах начата на основе Дорожной карты «Развитие цифровизации и цифровой инфраструктуры на 2020-2021 годы». Эти датчики установлены на водохранилищах Бадам, Тогус и на озере Бадам, -сказал Жанибек Турлыбекович.

В настоящее время паводковая ситуация в Шымкенте стабильна. Уровень наполняемости водоемов на территории города достиг 15-42%. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрены достаточные запасы для приема паводковых вод.

Для предупреждения паводков в городе из департамента по ЧС и полиции, Национальной гвардии и коммунальных учреждений было подготовлено около 700 человек, 48 единиц техники, 41 мотопомпа и 17 плавсредств, а также 19 единиц мотопомпы.

Кроме того, подготовлено 129 эвакуационных пунктов для приема пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях.

Пресс-служба акимата города Шымкент
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