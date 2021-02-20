Иностранец сломал зуб банковскому охраннику

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danilov 20 Февраля 2021 в 15:34:23
По словам женщины, молодой парень по неизвестным причинам, находясь в одном из отделений банков города, вел себя странно. Он то заходил в здание, то выходил из него обратно, делая это несколько раз. На подобные действия мужчины охранник банка сделал замечание. На что молодой человек отреагировал агрессивно и в ходе словесной перепалки из хулиганских побуждений нанес сотруднику охраны удар и убежал в неизвестном направлении.
По полученным приметам мужчины гвардейцы немедленно же приступили к поиску беглеца. И спустя небольшое время военнослужащим совместно с сотрудником полиции удалось задержать злоумышленника, подходящего по ориентировке.
- Мы начали прочесывать район, в которую побежал разыскиваемый и буквально по «горячим» следам обнаружили мужчину, совпадавшего по описанию женщины. Заметив, что мы приближаемся к нему, молодой человек попытался убежать. Но не успел. Задержав его, мы передали его сотрудникам полиции, - рассказывает начальник войскового наряда рядовой Нурсултан Аскен.
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что нарушитель является гражданином Российской Федерации. Для дальнейшего выяснения обстоятельств молодой человек был доставлен в Енбекшинское РУВД.
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