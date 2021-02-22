Чиновник с двойным гражданством: суд огласил решение

Цитата: kubik от

Цитата: Walter от

Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП. Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.

Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез? Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?

Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?