Чиновник с двойным гражданством: суд огласил решение

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Гость 22 Февраля 2021 в 12:21:08
Чиновник просил отменить решение об утрате им гражданства Казахстана.
"Судом достоверно установлено, что Почивалов Олег Владимирович приобрел гражданство РФ и документировался паспортом, что подтверждается копией №1. Данный факт подтвердился письмом Комитета Национальной безопасности по Шымкенту и ответами из МВД РФ.
Почивалов и его представитель не предоставили суду доказательства об опровержении. Таким образом, в действиях департамента полиции нарушений законности об утрате гражданства судом не установлено", - сказал судья Нургали Исмаилов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Цитата: СССР от 22.02.2021 09:28:11Шымкент сынок я знаю лучше тебя. Откуда что заходит и как выходит. Что ты сынок кушаешь и что ты будешь кушать завтра. Что ты завтра из одежды купишь и чем будешь в следующем году укрываться. Кто будет Акимом следующим тоже знаю. Но это коммерческая тайна.
Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Цитата: Walter от 22.02.2021 10:54:15
Цитата: СССР от 22.02.2021 09:28:11Шымкент сынок я знаю лучше тебя. Откуда что заходит и как выходит. Что ты сынок кушаешь и что ты будешь кушать завтра. Что ты завтра из одежды купишь и чем будешь в следующем году укрываться. Кто будет Акимом следующим тоже знаю. Но это коммерческая тайна.
Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Цитата: Walter от 22.02.2021 10:54:15
Цитата: СССР от 22.02.2021 09:28:11Шымкент сынок я знаю лучше тебя. Откуда что заходит и как выходит. Что ты сынок кушаешь и что ты будешь кушать завтра. Что ты завтра из одежды купишь и чем будешь в следующем году укрываться. Кто будет Акимом следующим тоже знаю. Но это коммерческая тайна.
Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Нурсултан Абишевич Вы ли это?)