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Шымкент
Чиновник с двойным гражданством: суд огласил решение
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Гость 22 Февраля 2021 в 12:21:08
Суд огласил решение в отношении руководителя управления спорта Шымкента по делу о двойном гражданстве. Чиновник подал заявление в суд против Департамента полиции Шымкента, но в удовлетворении ему отказали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Чиновник просил отменить решение об утрате им гражданства Казахстана.

"Судом достоверно установлено, что Почивалов Олег Владимирович приобрел гражданство РФ и документировался паспортом, что подтверждается копией №1. Данный факт подтвердился письмом Комитета Национальной безопасности по Шымкенту и ответами из МВД РФ.

Почивалов и его представитель не предоставили суду доказательства об опровержении. Таким образом, в действиях департамента полиции нарушений законности об утрате гражданства судом не установлено", - сказал судья Нургали Исмаилов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 22.02.2021 в 14:33:12   # 772517
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.
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  kubik 22.02.2021 в 15:03:08   # 772519
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.

Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?
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  Walter 22.02.2021 в 15:18:42   # 772521
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.

Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?

Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?
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  СССР 22.02.2021 в 15:28:11   # 772522
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.

Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?

Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?

Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
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  Walter 22.02.2021 в 16:54:15   # 772527
Цитата: СССР от 22.02.2021 09:28:11
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.

Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?

Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?

Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Шымкент сынок я знаю лучше тебя. Откуда что заходит и как выходит. Что ты сынок кушаешь и что ты будешь кушать завтра. Что ты завтра из одежды купишь и чем будешь в следующем году укрываться. Кто будет Акимом следующим тоже знаю. Но это коммерческая тайна.
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  СССР 22.02.2021 в 18:15:43   # 772530
Цитата: Walter от 22.02.2021 10:54:15
Цитата: СССР от 22.02.2021 09:28:11
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.

Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?

Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?

Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Шымкент сынок я знаю лучше тебя. Откуда что заходит и как выходит. Что ты сынок кушаешь и что ты будешь кушать завтра. Что ты завтра из одежды купишь и чем будешь в следующем году укрываться. Кто будет Акимом следующим тоже знаю. Но это коммерческая тайна.


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  shlenchak 22.02.2021 в 19:29:54   # 772531
Цитата: Walter от 22.02.2021 10:54:15
Цитата: СССР от 22.02.2021 09:28:11
Цитата: Walter от 22.02.2021 09:18:42
Цитата: kubik от 22.02.2021 09:03:08
Цитата: Walter от 22.02.2021 08:33:12
Какие риски и последствия? Нет должности? Да и Уй с ней . Писдуй Олег работай . Открывай ИП.

Вы видимо его совсем не знаете. Вопрос только, зачем он вообще в этот гадюшник залез?

Вопрос другой, какая связь между тем, знаю я его или нет и документ от МВ РФ? расклад МВД России дает - есть у него гражданство РФ. И было одновременно РК. Что противоречит Закону РК. Или нет доверия МВД РФ? Хорошо вы его знаете совсем и что?

Вы не знаете Шымкент и поэтому не поняли всей сути. Зато вы эксперт по иным вопросам.
Шымкент сынок я знаю лучше тебя. Откуда что заходит и как выходит. Что ты сынок кушаешь и что ты будешь кушать завтра. Что ты завтра из одежды купишь и чем будешь в следующем году укрываться. Кто будет Акимом следующим тоже знаю. Но это коммерческая тайна.

Нурсултан Абишевич Вы ли это?)
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