Строительство развязки Кунаева - Рыскулова

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danilov 22 Февраля 2021 в 13:51:15
Проспект Кунаева для движения транспорта через тоннель планируется открыть до 1 сентября текущего года, а улицу Рыскулова до 1 ноября.
В целом строительство транспортной развязки планируется завершить в декабре 2021 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 22.02.2021 в 15:18:24 # 772520
Нужно не дороги расширять и убирать светофоры, а улучшать районирование. Данное место - связующая часть между старым и новым центром города и даже с новой развязкой будут здесь пробки, потому что количество транспорта будет только расти. Нужно учреждения перемещать на периферию и разгружать центральные артерии тем самым, а не создавать "бутылочное горлышко". Кунаева и Байдибек-би заканчиваются на куда более узких улицах, где имеются светофоры, то же самое и с Рыскулова. Значит пробки останутся. Ну а на счет проектируемых подземок - тут вообще ужас. Также как и остальные подземки Шыма или другого города СНГ.
1 https://chelurban.ru/knowledge/pochemu-podzemnye-perehody-nado-zakopat/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B,%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83.
2
https://gre4ark.livejournal.com/731862.html
3 https://varlamov.ru/1020930.html
Это как?
Цитата: toliktommy от 22.02.2021 09:18:24
Ну вот на счет современности данных построек есть сомнения. Развязки такого типа не разгрузят город, а подземные пешеходные переходы удорожат конструкцию и сделают место крайне непривлекательным.
Нужно не дороги расширять и убирать светофоры, а улучшать районирование. Данное место - связующая часть между старым и новым центром города и даже с новой развязкой будут здесь пробки, потому что количество транспорта будет только расти. Нужно учреждения перемещать на периферию и разгружать центральные артерии тем самым, а не создавать "бутылочное горлышко". Кунаева и Байдибек-би заканчиваются на куда более узких улицах, где имеются светофоры, то же самое и с Рыскулова. Значит пробки останутся. Ну а на счет проектируемых подземок - тут вообще ужас. Также как и остальные подземки Шыма или другого города СНГ.
1 https://chelurban.ru/knowledge/pochemu-podzemnye-perehody-nado-zakopat/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B,%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83.
2
https://gre4ark.livejournal.com/731862.html
3 https://varlamov.ru/1020930.html
Ну вот на счет современности данных построек есть сомнения. Развязки такого типа не разгрузят город, а подземные пешеходные переходы удорожат конструкцию и сделают место крайне непривлекательным.
Нужно не дороги расширять и убирать светофоры, а улучшать районирование. Данное место - связующая часть между старым и новым центром города и даже с новой развязкой будут здесь пробки, потому что количество транспорта будет только расти. Нужно учреждения перемещать на периферию и разгружать центральные артерии тем самым, а не создавать "бутылочное горлышко". Кунаева и Байдибек-би заканчиваются на куда более узких улицах, где имеются светофоры, то же самое и с Рыскулова. Значит пробки останутся. Ну а на счет проектируемых подземок - тут вообще ужас. Также как и остальные подземки Шыма или другого города СНГ.
1 https://chelurban.ru/knowledge/pochemu-podzemnye-perehody-nado-zakopat/#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B,%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83.
2
https://gre4ark.livejournal.com/731862.html
3 https://varlamov.ru/1020930.html
Хорошие статьи.
пешеходные переходы регулируемыми (кстати по надземным и подземным переходам полностью согласен с предыдущим комментатором), гораздо проще и дешевле с любой стороны
toliktommy 22.02.2021 в 17:50:42 # 772529
Цитата: DuMoH от 22.02.2021 09:52:48
Мне нравится как в Алмате делают, они стараются свести к минимуму светофоры, везде развязки, надземные переходы...
Мне нравится как в Алмате делают, они стараются свести к минимуму светофоры, везде развязки, надземные переходы...
Я живу в Алматы. Только дети и самые молодые более или менее ходят по надземным, потому что это "школьно-студенческий" вариант безопасности. Взрослые и пожилые - стараются избежать потери времени и сил и переходят на светофорах и наземных пешеходных переходах. Если бы хотя-бы работали лифты или подъемники - другой разговор. Но эта опция работает только в неделю открытия, затем их или закрывают, или ломают. Самый лучший пример садизма и казнокрадства с помощью надземного перехода - убогое строение на Тамерлановском шоссе в Шыме.