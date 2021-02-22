Строительство развязки Кунаева - Рыскулова

Ну вот на счет современности данных построек есть сомнения. Развязки такого типа не разгрузят город, а подземные пешеходные переходы удорожат конструкцию и сделают место крайне непривлекательным.Нужно не дороги расширять и убирать светофоры, а улучшать районирование. Данное место - связующая часть между старым и новым центром города и даже с новой развязкой будут здесь пробки, потому что количество транспорта будет только расти. Нужно учреждения перемещать на периферию и разгружать центральные артерии тем самым, а не создавать "бутылочное горлышко". Кунаева и Байдибек-би заканчиваются на куда более узких улицах, где имеются светофоры, то же самое и с Рыскулова. Значит пробки останутся. Ну а на счет проектируемых подземок - тут вообще ужас. Также как и остальные подземки Шыма или другого города СНГ.