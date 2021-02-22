196 млн тенге незаконно начислил газовый монополист в Шымкенте

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danilov 22 Февраля 2021 в 22:52:56
Представители Департамента по регулированию естественных монополий выиграли апелляционный суд.
Оказалось, при подключении новых абонентов компания «КазТрансГаз Аймак» собирала с каждого потребителя по 12 тысяч тенге. Но согласно тарифной сетке, этого не должно было происходить. Теперь в карманы потребителей, по решению суда, должны вернуться 160 миллионов тенге. Еще 36 миллионов монополист вернет за опломбировку счётчиков, которые взимали незаконно.
Дархан Каинбердиев, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту:
- При подключении с новых потребителей они брали с каждого потребителя 12 тысяч тенге. Новых потребителей. Мы в процессе проверки это выявили. Почти год судились. Наконец выиграли. Решение вступило в силу, вчера только выиграли последнюю инстанцию.
https://24.kz/ru/news/social/item/456560-196-mln-tenge-nezakonno-nachislil-gazovyj-monopolist-v-shymkente
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Практичный 23.02.2021 в 00:07:31 # 772542