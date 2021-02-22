 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
196 млн тенге незаконно начислил газовый монополист в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Февраля 2021 в 22:52:56
В Шымкенте газовый монополист за пять лет незаконно собрал с потребителей 196 миллионов тенге, сообщает «Хабар 24».

Представители Департамента по регулированию естественных монополий выиграли апелляционный суд.

Оказалось, при подключении новых абонентов компания «КазТрансГаз Аймак» собирала с каждого потребителя по 12 тысяч тенге. Но согласно тарифной сетке, этого не должно было происходить. Теперь в карманы потребителей, по решению суда, должны вернуться 160 миллионов тенге. Еще 36 миллионов монополист вернет за опломбировку счётчиков, которые взимали незаконно.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту:

- При подключении с новых потребителей они брали с каждого потребителя 12 тысяч тенге. Новых потребителей. Мы в процессе проверки это выявили. Почти год судились. Наконец выиграли. Решение вступило в силу, вчера только выиграли последнюю инстанцию.

https://24.kz/ru/news/social/item/456560-196-mln-tenge-nezakonno-nachislil-gazovyj-monopolist-v-shymkente
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 22.02.2021 в 23:11:14   # 772540
Так их,бл...дей!Хоть у кого-то получилось нагнуть.
поощрить (2) | покарать
  Практичный 23.02.2021 в 00:07:31   # 772542
Опять украли-спалились-даже штрафа не озвучено. Украл булку хлеба,поймали вернул. Ну как же так то? Законы для избранных.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь