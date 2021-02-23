Олег Почивалов не сдается

Точку в этой истории поставит аппеляционная инстанция, с жалобой в которую намерена обратиться защита Олега Почивалова.Боюсь что пресловутая "честь мундира" заставит суд поставить жирную точку. Не в пользу Почивалова.
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danilov 23 Февраля 2021 в 22:27:03
-Для нас так и осталось не понятно, что, собственно, послужило основанием для принятия решения об утрате Почиваловым гражданства Казахстана, - говорит адвокат Евгений Яворский. – То самое сообщение, которое вручили моему подзащитному, имеет форму обычного письма, на нем нет даже слова «уведомление». Чем руководствовались в миграционной полиции, принимая такое решение? Сотрудники миграционной полиции в суде сослались на некое письмо КНБ, в котором якобы содержалась информация, что есть сведения о наличии двойного гражданства у Олега Почивалова и дальше прозвучала просьба проверить так ли это на самом деле. Проверить, а не тут же принимать решение об утрате гражданства!
Защита Почивалова самостоятельно направила запрос в КНБ РК, получив оттуда 11 февраля ответ, что «Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан запрос в Российскую Федерацию, касаемо гражданства Почивалова О. В и членов его семьи, не направлялся».
Адвокат обращает внимание еще на ряд не объяснимых нюансов и нестыковок в документах, фигурирующих в этом деле.
- Когда у меня встал вопрос об официальном документе, послужившем основанием для принятия решения об утрате гражданства Почиваловым, нам предоставили ответ за подписью начальника УМВД России по городскому округу Красногорск полковника полиции Н. Жукова, - продолжает Евгений Яворский. - Он датирован 22 января. Точно такой же документ представители миграционной полиции представили в суде. Правда, на нем уже стоит виза первого руководителя миграционной полиции, которой почему -то нет на нашей копии. Да и какая-то странная закорючка в дате визирования документа наталкивает на определенные размышления. Такое ощущение, что документы шли вдогонку, подгонялись под определенную версию.
Защита обращает внимание и на то, что в запросе в Россию речь идет о гражданстве Почивалова, а в ответе почему-то указаны его супруга и сын. Не странно ли?
Возможно, ответить на все эти вопросы и разобраться в хитросплетениях сможет прокуратура г. Шымкента, которая возбудила два уголовных дела в отношении сотрудников миграционной полиции ДП Г. Шымкента. Расследование ведется во двум статьям, предполагающим уголовную ответственность за халатность и фальсификацию документов.
- Я настаивал на том, чтобы судья сделал запрос в миграционную службу в России с просьбой предоставить оригиналы документов, на основании которых последовала утрата гражданства моим подзащитным, - говорит Евгений Яворский. - Я направил суду соответствующее ходатайство. Суд имеет полномочия для этого. В его компетенции докопаться до истины, запросив все необходимые документы, проливающие свет на эту историю. Но судья отклонил мое ходатайство, при этом никак не мотивировав свой отказ. По сути дела, судьба главного спортсмена города Шымкент решается на основании копий документов, ведь в деле нет ни одной оригинальной справки с живой печатью и подписью.
Впрочем, решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу, а это значит, что ни какие действия в отношении Олега Почивалова не могут предприниматься, включая рассмотрение вопроса об увольнении с занимаемой им должности. Точку в этой истории поставит аппеляционная инстанция, с жалобой в которую намерена обратиться защита Олега Почивалова.
@kozachkow
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Цитата: старик от 23.02.2021 16:50:13
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Точку в этой истории поставит аппеляционная инстанция, с жалобой в которую намерена обратиться защита Олега Почивалова.Боюсь что пресловутая "честь мундира" заставит суд поставить жирную точку. Не в пользу Почивалова.
Знаком с ним, но давно не видел и давно не общались.
Хороший человек и охотник.
Но закон есть закон.
Не знаю чем закончится, но зря он так .
Заранее площадку делал, на будущее.
не проще ли самому Олегу просто отправить запрос в МВД РФ и получить официальную бумагу и поставить точку в этом деле? можно успеть до апелляционного суда
Цитата: Dimmon от 23.02.2021 17:48:25
все как то вокруг да около
не проще ли самому Олегу просто отправить запрос в МВД РФ и получить официальную бумагу и поставить точку в этом деле? можно успеть до апелляционного суда
все как то вокруг да около
не проще ли самому Олегу просто отправить запрос в МВД РФ и получить официальную бумагу и поставить точку в этом деле? можно успеть до апелляционного суда
А нахера ему что то доказывать ???
Мужик работал на занимаемой должности. Наверняка сломал схему освоения бюджетных денег выделяемых его ведомству на развитие инфраструктуры, и не только на это.
Стадо местных баранов придумали как им кажется Гениальный план как снять его.
Инициаторы этой истории должны доказывать что О. Почивалов не является гражданином РК. А доказать это я думаю будет ОООООЧЕНЬ не просто.
Хотя, РК страна беспредела и действовать будут по беспределу
строитель
Олег далеко не робин гуд. всегда крутился среди крутых, и на госслужбу тоже устроился не без связей, но суть не в этом
адвокат все делает правильно, но исход неизвестен и на главный вопрос ответа нет - если действительно нет второго гражданства - это можно доказать за 10-14 дней, документы может запросить не только судья но и сам Олег или его адвокат на основании доверенности