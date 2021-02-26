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Шымкент
Проспект Кунаева после бани откроют частично
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danilov 26 Февраля 2021 в 15:15:09
Уважаемые жители города, доводим до вашего сведения, что в связи со строительными работами, проводимыми в рамках проекта по строительству продолжения проспекта Д.Кунаева, на ряде улиц города будет изменено дорожное движение.


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В целях разгрузки транспортного потока по улице Туркестанская будет организовано одностороннее движение транспорта от перекрестка Кунаева-Туркестанская до улицы Турысова. Так будет возможность пересечь улицу Туркестанская по проспекту Д.Кунаева и выйти через улицу С.Турысова на улицу К.Токаева.

В данном направлении разработана и утверждена схема движения. В настоящее время ведется работа по организации движения, на предстоящей неделе будет обеспечено движение транспорта.

Пресс-служба акимата города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 26.02.2021 в 17:35:05   # 772898
Так они хотят разгрузить Туркестанскую? Турысова маленькая извилистая улочка на две машины с кучей столбов, ям и местных жителей и детей идущих прямо по дороге из-за отсутствия тротуаров и огромных луж... Думаю, это не решит проблему Туркестанской, но создаст проблемы на Турысова...
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