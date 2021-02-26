Проспект Кунаева после бани откроют частично

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danilov 26 Февраля 2021 в 15:15:09
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В целях разгрузки транспортного потока по улице Туркестанская будет организовано одностороннее движение транспорта от перекрестка Кунаева-Туркестанская до улицы Турысова. Так будет возможность пересечь улицу Туркестанская по проспекту Д.Кунаева и выйти через улицу С.Турысова на улицу К.Токаева.
В данном направлении разработана и утверждена схема движения. В настоящее время ведется работа по организации движения, на предстоящей неделе будет обеспечено движение транспорта.
Пресс-служба акимата города Шымкент
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